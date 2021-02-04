好消息！新伊高速洛河特大桥贯通，全长约81公里

19日，洛报融媒记者从新伊高速建设指挥部获悉，该高速重难点控制性工程洛河特大桥已顺利贯通，这也是该高速全线首座贯通的特大桥，为该高速全线建成通车奠定了坚实基础。

19日，洛报融媒记者从新伊高速建设指挥部获悉，该高速重难点控制性工程洛河特大桥已顺利贯通，这也是该高速全线首座贯通的特大桥，为该高速全线建成通车奠定了坚实基础。

负责该桥建设的中铁上海局四公司新伊高速公路XYTJ-3A工区负责人介绍，新伊高速洛河特大桥在洛阳市宜阳县柳泉镇元村附近，以分离式桥梁形式上跨洛河、315省道，全长1307.1米。桥梁贯通后，施工单位开始对桥面墙式护栏进行施工。

作为河南省高速公路“双千工程”和“13445工程”的重点项目，新伊高速公路为连霍、二广高速公路联络线，全线位于我市境内，整体呈西北东南走向。项目起于新安县铁门镇，与连霍高速公路相交设枢纽互通，经过宜阳县盐镇乡、柳泉镇、莲庄镇、锦屏镇、赵保镇、白杨镇和伊川县高山镇、平等乡、白元镇、白沙镇，最终与二广高速相交，线路全长约81公里，设计为双向四车道、时速100公里。

该高速计划于2022年建成通车，届时，洛阳西南方向将再添一条交通大动脉，串起连霍、郑卢、洛栾、二广等高速及区域内的国道、省道，形成更加完善、高效的路网体系，缓解洛阳市高速过境交通压力；形成北往山西、东往郑州的通道能力；有利于进一步促进洛阳都市核心区与新安、宜阳、伊川、汝阳等县域的产业承接、交通连接，为洛阳“建强副中心、形成增长极”提供有力交通支撑。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 孙虎 文/图）