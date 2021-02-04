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洛阳市有色金属产业联盟成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 17:56

　　洛阳再增一个产业联盟！19日，洛阳市有色金属产业联盟成立，标志着产业链链长和产业联盟会长“双长制”在我市有色金属产业正式落地，为相关产业高质量发展提供助力。

　　洛阳市有色金属产业联盟包含伊电控股集团有限公司、万基控股集团有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院、河南科技大学等36家成员单位。该联盟的成立，既是继农机装备、节能环保、机器人及智能装备等产业后，“双长制”在我市又一次落地，又标志着洛阳有色金属产业进入转型发展新阶段。

　　有色金属产业是我市传统优势产业。近年，我市瞄准高端化、智能化、绿色化“三大改造”发展方向，围绕铝钛、钨钼等优势行业不断延链补链，支持骨干企业提质倍增，提升核心竞争力和辐射带动能力，培育了钨钼、铝钛两个百亿级产业集群，产业集聚度和竞争力不断提升。

　　该联盟成立后，将通过纵向沟通和横向联系，整合成员单位在研发、设计、制造、销售等领域的优势资源，积极开展完善产业链、上下游产品对接与合作工作，协助成员单位提升产业化、规模化发展水平，形成协同发展的产业格局，提升洛阳有色金属产业整体竞争力。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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