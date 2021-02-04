明年3月，洛阳所有行政村（社区）基本完成“三清两建”专项行动

实现乡村振兴，必须夯实乡村治理这个根基。日前，洛阳市委农村工作领导小组出台《关于以“三清两建”为抓手推进乡村治理的实施方案》，决定在全市各县区所有行政村(社区)开展以“三清两建”为抓手推进乡村治理行动，进一步巩固党在农村的执政基础，不断提升乡村治理能力和水平。

实现乡村振兴，必须夯实乡村治理这个根基。日前，洛阳市委农村工作领导小组出台《关于以“三清两建”为抓手推进乡村治理的实施方案》，决定在全市各县区所有行政村(社区)开展以“三清两建”为抓手推进乡村治理行动，进一步巩固党在农村的执政基础，不断提升乡村治理能力和水平。

加强和改进乡村治理，是推进乡村振兴的重要保障，也是一个复杂的系统工程。根据《方案》，此次专项行动将以加强基层党组织建设为关键，以健全基层群众自治制度为重点，以农村集体资产清产核资“回头看”为突破口，在所有行政村(社区)开展“清资产、清‘村霸’、清矛盾，建强农村经济合作组织、建强村民自治组织”为主要内容的“三清两建”工作，努力开创乡村善治新局面。

在清资产方面，全面开展集体资产清产核资“回头看”，在充分利用前期清产核资成果和扶贫资产确权登记的基础上，对村集体“三资”现状进行比对核查。按照“应收尽收、分类管理、依法处置”的原则，理顺村集体资产的所有权、经营权、收益权，做到权属一致、账实相符，切实发挥好村集体资源资产在乡村振兴中的基础性作用，实现不流失、能增值的目标，推动农村集体经济进入良性发展轨道。

在清“村霸”方面，把清资产与清“村霸”结合起来，坚持打建并举、标本兼治，大力弘扬清风正气。结合常态化整顿软弱涣散村党组织，着力整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀问题。组织发动群众举报涉黑涉恶犯罪和“村霸”等突出问题，强化监督执纪问责，对所有“村霸”问题线索，认定一起打击一起，处置一件销号一件，切实提升人民群众安全感。

在清矛盾方面，把清资产与清矛盾结合起来，坚持和发展新时代“枫桥经验”，集中力量化解陈年旧账，彻底解决信访问题。在化清矛盾的基础上，大力开展遵法守信美、勤劳致富美、孝老爱亲美、庭院整洁美、邻里和睦美“五美家庭”评选表彰活动，弘扬社会主义核心价值观，营造文明乡风。

聚焦建强农村经济合作组织，发展壮大集体经济，《方案》提出，在乡镇党委和村党组织的领导下，建强以村民组或行政村为单位的村集体经济合作社，管好集体资产，推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变”改革，盘活农村闲置宅基地、闲置住宅和农村林地、荒地等资源，吸引乡贤返乡创业，发展乡村旅游、精品民宿、文化体验等新产业新业态，壮大村级集体经济，为乡村运营打好基础。

聚焦建强村民自治组织，提升乡村自治水平，《方案》明确，在乡镇党委和村党组织的领导下，建强以自然村或村民组为单位的村民理事会、红白理事会、道德评议会等村民自治组织。运用“四议两公开”工作法，在基层公共事务和公益事业中广泛实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，拓宽群众反映意见和建议的渠道。及时公开权力事项，接受群众监督。

“开展‘三清两建’专项行动，三清是手段，两建是目的，就是要标本兼治提升乡村治理能力和水平。”洛阳市委农办负责人表示。按照部署，洛阳将采取重点突破、以点带面的方式，专班推进专项行动。到明年3月，“三清两建”专项行动基本完成；到2023年年底，农村经济合作组织高质量运营，村民自治组织作用充分发挥，基层治理体系和治理能力现代化水平明显提高。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 江辉 王勇）