洛阳石化百万吨乙烯项目取得新进展！19日，记者从洛阳石化获悉，中国石化集团公司近日在京召开会议，邀请中国化工学会、中国合成橡胶工业协会等10余个单位专家，以及相关代表组成评估专家组，对洛阳石化百万吨乙烯项目可研报告进行综合评估论证。

洛阳石化供图

洛阳石化百万吨乙烯项目取得新进展！19日，记者从洛阳石化获悉，中国石化集团公司近日在京召开会议，邀请中国化工学会、中国合成橡胶工业协会等10余个单位专家，以及相关代表组成评估专家组，对洛阳石化百万吨乙烯项目可研报告进行综合评估论证。

在会上，评估专家组听取了洛阳石化、中国石化工程建设公司和洛阳工程公司关于项目的相关汇报，并重点对项目建设必要性、原料、产品方案及市场、工艺技术等内容进行综合评估，形成意见。会后，相关单位将根据专家组意见，修改完善可研报告，最终形成并出具评估报告，推动项目进入可研报告批复程序。

洛阳石化百万吨乙烯项目于今年5月完成可研报告并提交总部审查，在6月中旬启动可研报告论证工作。项目建成后，将加速洛阳石化转型发展，增强企业抗风险能力，从而带动全省石化产业转型升级，推动中部地区制造业高质量发展。

市第十二次党代会报告指出，开展产业共建是推动制造业高质量发展的重要抓手。围绕构建紧密协作产业圈主题，我市将加快建设洛济焦高端石化产业带，积极开展洛阳石化百万吨乙烯前期工作，力争到2025年，推动百万吨乙烯等重大项目竣工投产。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 郭谦 王培超）