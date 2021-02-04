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全线主体贯通！这条原油大通道建设再提速
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 16:41

洛阳石化供图

　　19日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，日照—濮阳—洛阳原油管道项目日照站出站段入廊管道于本月17日全部完工，标志着日照—濮阳—洛阳原油管道项目全线主体贯通，即将达到投用条件，为洛阳打造精细化工产业集群奠定坚实基础。

　　作为国家原油及成品油管网发展规划的重要组成部分，日照—濮阳—洛阳原油管道项目总投资约50亿元，于2018年正式开工建设。工程全线管道采用常温密闭输送工艺，起点为山东省日照市岚山港区的日照输油站，终点为洛阳孟津区洛阳原油商储库，全长796千米，途经日照、临沂、泰安、济宁、菏泽、濮阳、安阳、新乡、焦作、洛阳10市，项目设计输量为近期每年1000万吨，远期每年1800万吨。

　　项目投产后，从日照原油码头上岸的进口原油，届时将通过管道直抵洛阳石化，进一步降低原油输送成本，为洛阳市打造精细化工产业集群提供充足、有竞争力的原油资源，对于推动洛阳石化加快建设中部地区有较强竞争力的炼化企业、加快洛阳高端石化产业基地建设，以及促进河南省石化产业转型升级都具有重大意义。

　　“日照—濮阳—洛阳原油管道全线主体贯通，标志着项目建设进入新的阶段，对企业后续持续推进炼油结构调整提供了新的动力。”洛阳石化相关负责人表示。下一步，该企业将继续研究接水接油方案，做好条件确认准备，并积极协调解决相关问题，力争早日完成管输协议签订，确保日照—濮阳—洛阳原油管道按期投用。

　　“十四五”期间，洛阳市将以洛阳石化、炼化宏达为主，通过延链补链推动石化产业规模化、系列化、精细化发展，到2025年，打造上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部地区重要的高端化工产业基地，推动全市化工产业规模突破1300亿元。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 关晓萌）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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