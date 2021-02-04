洛阳市第十四届运动会精彩落幕【视频】

19日下午，经过两个多月的激烈角逐，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会在宜阳县体育中心体育馆圆满落幕。闭幕式上，赛事组委会为相关代表团颁奖。

19日下午，经过两个多月的激烈角逐，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会在宜阳县体育中心体育馆圆满落幕。闭幕式上，赛事组委会为相关代表团颁奖。

四年一度的市运会是洛阳市规格最高、规模最大、参与人数最多、影响力最大的综合性体育盛会。本届市运会共设26个大项，吸引了全市69支代表团的6500余人参赛，代表团数量比上届增加17个。其中，报名参赛人数最多的项目为篮球，是上一届参赛人数的两倍多；代表团参赛数最多的项目为乒乓球，有61个代表团，比上一届多一半。在项目设置上，除了传统竞技类项目外，还将广大群众喜闻乐见的全民健身项目纳入其中。

这是市运会首次在县区举办，集中展示了洛阳近年来体育事业的发展成就和全民健身领域取得的丰硕成果。赛事组委会有关负责人介绍，洛阳体育底蕴深厚、体育资源丰富，是国家体育消费试点城市。近年来，洛阳全面深入实施全民健身国家战略，推动体育产业和体育事业联动发展，创新全民健身服务方式，扩大公共体育服务供给，构建了“15分钟健身圈”，建成了全省首家体育博物馆，吸引了众多省级、国家级乃至国际比赛在洛举办，形成了具有洛阳特色的全民运动健身公共服务体系和产业链、生态圈。截至目前，洛阳建成市级大中型体育场馆8个，县区级大中型体育场馆40个，均已实现免费或低收费开放，进一步拓展了群众健身场地；全市共有11个县区建成了全民健身活动中心，3个县完成“两场三馆”建设。

闭幕式上，赛事组委会对相关代表团进行了表彰。