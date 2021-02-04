全供事业编制！洛阳这个单位计划招聘4人

为满足我市体育事业发展需要，经市委市政府同意，决定面向社会为下属2个事业单位引进工作人员4名，其中市体育运动学校引进工作人员3名，市社会体育事务中心引进工作人员1名。

2021年洛阳市体育局下属事业单位招才引智工作实施方案

为满足我市体育事业发展需要，经市委市政府同意，决定面向社会为下属2个事业单位引进工作人员4名，其中市体育运动学校引进工作人员3名，市社会体育事务中心引进工作人员1名。根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》（中华人民共和国人事部第6号令）、《中共洛阳市委组织部 中共洛阳市委机构编制委员会办公室 洛阳市人力资源和社会保障局关于做好2021年洛阳市市直事业单位招才引智工作有关问题的通知》（洛人社〔2021〕37号）及上级关于事业单位公开招聘有关规定，现制定洛阳市体育局下属事业单位2021年招才引智工作实施方案如下：

一、组织领导

本次招才引智工作由洛阳市体育局及参与此次招聘的下属事业单位共同组织实施。

二、招聘条件

（一）基本条件

1. 具有中华人民共和国国籍；

2. 拥护中华人民共和国宪法；

3. 拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4. 具备拟聘用职位要求的资格条件。

（二）年龄要求

硕士研究生学历不大于35周岁，博士学历和副高级职称不大于45周岁，正高级职称不大于50周岁。

年龄计算方法为：截止2021年10月1日，不大于35周岁（1985年10月1日及以后出生），不大于45周岁（1975年10月1日及以后出生），不大于50周岁（1970年10月1日及以后出生）。

（三）学历要求

报考者须满足《2021年洛阳市体育局下属事业单位招才引智职位表》（附件1）中，所报考职位的学历要求。

自2017年起，由国家统一下达招生计划的全日制和非全日制研究生，按照教育部办公厅等五部门《关于进一步做好非全日制研究生就业工作的通知》（教研厅函[2019]1号）相关规定执行。

（四）不得报考情形

有下列情形之一者不得报考：

1. 因犯罪受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员，被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员;

2. 尚在党纪、政务处分影响期内或正在接受纪律审查和监察调查的人员，被依法列为失信联合惩戒对象的人员;

3. 近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试纪律行为的人员;

4. 现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员;

5. 聘用后即构成回避关系的岗位；

6. 国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、招聘计划和职位

详见《2021年洛阳市体育局下属事业单位招才引智职位表》（附件1）。

四、招聘办法和程序

（一）报名方式

本次事业单位招才引智工作采取线上、线下网络同步报名的方式进行。

线上网络报名方式：

1.登录中国·河南招才引智创新发展大会官网（https://www.zghnrc.gov.cn/首页，“事业单位招聘信息”板块，进入洛阳市体育局下属事业单位招才引智实施方案，选择符合要求的岗位投递简历，简历应包含具备岗位设置条件的相关材料。

2.通过投递简历发送至用人单位邮箱进行报名：

市体育运动学校：lytx63951041@163.com

市社会体育事务中心：lyshtyswzx@163.com

线下报名方式：通过各赴外专场现场报名。

报名起止时间：2021年10月18日9：00至2021年11月30日17：00

（二）资格审查

各用人单位及时对线上、线下报名人员进行资格审查。

拟聘岗位要求为硕士研究生及以上学历的通过资格审查的报名人数与拟招聘人数的比例应不低于3:1，达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划，核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划。招聘职位被取消的，报考者可在规定的时间内重新选报其他职位。

2022年国内高校应届毕业生须于2022年9月30日前取得毕业证和学位证，2022年国外高校应届毕业生须于2022年12月31日前取得毕业证和教育部出具的国外学历学位认证书。

资格审查贯穿招才引智工作全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，一经发现不符合条件、弄虚作假或违反相关规定的，将取消其考试、聘用资格，由此产生的一切后果，由报考者个人承担。

资格审查结果将在洛阳市体育局官方网站予以公示。

（三）考试方式

根据用人单位工作需要，结合自身实际情况，面试采用专业面试或结构化面试。

1. 面试资格确认

考生须在面试前到各用人单位进行面试资格确认。面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效。考生须填写《2021年洛阳市体育局下属事业单位招才引智面试资格确认表》一式2份（附件2），并提交以下材料（原件及2份复印件）：

（1）有效身份证；

（2）毕业证（国外高校毕业生需提供：教育部出具的国外学历学位认证书）；

（3）就业报到证（择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书（全套））；

（4）已就业人员提供单位同意报考的证明；

（5）市体育运动学校拟聘岗位要求为教师的需提供与岗位一致的初级中学或以上教师资格证和5年以上相关教学工作经历的证明；

（6）市体育运动学校拟聘岗位要求为教练员的需提供相应项目国家一级运动员等级证书；

（7）市社会体育事务中心拟聘岗位需提供3年以上体育教学工作经历的证明。

面试资格确认的具体时间、地点在洛阳市体育局官方网站进行公布。

2. 面试

面试由市体育局和用人单位共同组织实施。

市体育运动学校采取专业化面试进行：

对拟聘岗位要求为教师岗位的考生进行微型课试讲：试讲采取在现行教材（试讲用教材：人教版高中一年级相应学科）中随机抽课，准备20分钟，讲一节与报考专业相一致的微型课（20分钟以内）的方式进行。

对拟聘岗位要求为教练员岗位的考生采取模拟训练的方式进行：准备20分钟，模拟训练一节与报考项目相一致的微型课（20分钟以内）。

市社会体育事务中心采取结构化面试进行：

结构化面试内容包括：求职动机与拟任职位的匹配性、逻辑思维能力、组织管理能力、分析与解决实际问题能力、语言表达能力、人际沟通能力、临场应变能力和举止仪表情绪稳定性等。面试采取答辩形式进行，要求考生在规定的时限内完成。

面试成绩满分为100分，应试者面试成绩须达到75分及以上，方可进入体检和考察。

具体时间、地点及相关事宜在洛阳市体育局官方网站进行公布。

3.成绩的计算

考生成绩按照面试成绩由高到低进行排列，择优录取。考生成绩将在洛阳市体育局官方网站予以公布，请考生届时登陆查看。

（四）体检

根据考生成绩，按拟聘用计划1:1.5的比例（四舍五入）从高分到低分确定参加体检人员。

体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定执行。体检不合格者不得进入考察环节。体检合格者进入考察环节，因考生自动放弃体检或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位并参加面试的人员中，按总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

体检相关事宜将通过洛阳市体育局官方网站进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登录查看。

（五）考察

对于体检合格人员，根据拟聘用计划，按成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察环节。考察工作具体由市体育局及用人单位共同组织实施。主要考察考生的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、社会信用记录等情况。对进入考察人员进行考察时，一并进行资格复查。因考生自动放弃考察或考察和资格复查不合格形成的空缺，可从应聘同一职位且体检合格人员中，按成绩从高分到低分的顺序依次递补。

（六）公示和聘用

根据考试、体检、考察结果，等额确定拟聘用人员并在洛阳市体育局官方网站进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，即确定为新聘用人员，由市体育局印发聘用通知。

五、疫情防控

按照常态化疫情防控要求，考生要严格遵守国家疫情防控有关规定，在各相应环节应接受健康码查验及体温测量，健康码为绿码及体温测量合格的方可进入该环节。对于考生健康码为“非绿码”及体温测量不合格的，需提供7天内核酸检测阴性证明，并由专业医护人员现场研判后，决定是否进入该环节。考生在相应环节要服从现场管理，按要求佩戴口罩，注意保持距离，做好防范工作。

六、纪律与监督

本次事业单位招才引智工作，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格审查、面试、体检、考察、资格复查、报到等环节的，均视为自动放弃资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用等纪律的，一律取消资格。本次招聘工作接受新闻媒体及社会各界的广泛监督。

报名人员在网上报名过程中，遇到报名等相关问题请拨打附件1中的咨询电话。（点击查看原文/下载附件）

（来源：洛阳市体育局官方网站）⑥