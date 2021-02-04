洛阳警方严整车管所附近“黑代办” 4人被拘留

近日，洛阳交警开展突击整治行动，对盘踞在市车管所、机动车登记服务站、机动车案件机构附近的非法中介进行打击整治，成功抓获8名非法中介。

近日，洛阳交警开展突击整治行动，对盘踞在市车管所、机动车登记服务站、机动车案件机构附近的非法中介进行打击整治，成功抓获8名非法中介。洛阳市公安局交警支队相关负责人说，非法中介俗称“黑代办”，他们在车管所、机动车登记服务站、机动车安检机构旁道路和大门处拦截车辆，在场院内围堵拉扯办事群众，以手续繁琐、资料不符合要求、车辆技术状况不符合安全技术标准，甚至以在车管所内部有熟人为借口，欺诈蒙骗群众，侵害了办事群众的合法权益，损害了公安机关的良好形象，还严重扰乱了正常的道路交通秩序和办公秩序。

为消除这一顽瘴痼疾，18日上午，市公安局交警支队交通治安管理大队和车管所、铁骑大队的民警组成整治行动小组，对位于开元大道的车管所周边的“黑代办”展开突击整治行动。

民警在车管所周边取证发现，几名“黑代办”在车管所门口大肆宣扬“不用排队，节约时间，省时代办”，就连整治小组出动的民用车辆也被“黑代办”拦下进行宣传。其中，一名50岁出头的中年妇女不断向过往车辆宣传，说“自己有门路，只收120元，可以不用排队办业务，节约时间”。一些“心动”的车主将车辆停在路边，等她代办。

在证据确凿的情况下，整治行动小组展开行动。仅用了半个小时，就抓获了8名在道路上拦停车辆招揽“生意”的“黑代办”，并将他们依法移交至洛龙分局关林派出所作进一步调查。同时，整治行动小组还对周边群众进行普法教育。

经查，此次行动抓获的曹某芝(女，51岁)、胡某团(女，48岁)，王某花(女，57岁)、李某娟(女，45岁)、王某霞(女，49岁)，李某伟(男，42岁)，闫某锁(男，46岁)，王某林(男，57岁)等8人，均为无业人员，经常以“代办”的身份收取群众钱财，从中牟利。

最终，警方对其中有前科的4人，处以行政拘留5日的处罚，对另外4人，做出罚款200元的处罚。

警方提醒，市民到车管部门办理相关业务，一定要按照正规流程、正规渠道办理，不要相信“黑代办”的话。如果对办理业务的流程不熟悉，可以查看交警部门设置的详细流程图表，也可以直接咨询民警。(记者 郭秩铭 通讯员 姜东)(图片由交警部门提供)