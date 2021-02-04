阵风7级左右、高海拔山区有雨夹雪……洛阳发布大风蓝色预警

今天出门，您感受到大风的威力了吗？洛阳市气象台10月19日11时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县区将出现4级到5级偏北风，阵风7级左右，请加强防范。

今天出门，您感受到大风的威力了吗？洛阳市气象台10月19日11时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县区将出现4级到5级偏北风，阵风7级左右，请加强防范。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

5.有关部门和单位注意森林等防火。

河南省气象服务中心发布午间预报称，今天下午到夜里，全省阴天，黄河以南和济源、焦作两地市以及新乡地区南部大部分地区有小雨，其中三门峡、洛阳、平顶山、南阳四地区和郑州、许昌、漯河、驻马店四地区西部部分地区有中雨，局部大雨，高海拔山区局地有雨夹雪或小雪；其他地区有小雨或零星小雨。全省偏北风4到5级，阵风7级左右。

洛阳市气象台预计，今天白天到夜里多云到阴天转小雨，偏南地区有中雨，高海拔山区有雨夹雪，人体感觉气温在6～14℃之间，感觉凉，请注意添衣。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)