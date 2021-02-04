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郑州大学洛阳校区举行开学典礼 樊会涛院士受聘为校长【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 09:42

　　19日上午，郑州大学洛阳校区举行开学典礼。

　　在寓意收获与孕育希望的秋季，该校首批2021级100名硕士研究生正式到校，崭新的校园生机勃勃、充满希望。

　　在开学典礼上，省政协副主席，郑州大学党委书记、校长刘炯天为中国工程院院士、郑州大学洛阳校区校长、现代制造河南实验室主任樊会涛院士颁发聘书。

　　郑州大学洛阳校区校长樊会涛致辞。他勉励新生：选择郑州大学洛阳校区是正确的、值得的，在这座古今辉映的城市里、在这片厚重而又充满活力的热土上，你们一定能学有所得，业有所成，成就属于自己的诗和远方！

　　现代制造河南实验室学科方向带头人、优秀青年基金获得者、数学与统计学院院长薛波教授作为教师代表发言。郑州大学洛阳校区电子信息专业2021级研究生常亚鑫作为学生代表发言。

　　樊会涛为在洛国家重点实验室及企业代表颁发现代制造河南实验室特聘教授聘书，为现代制造河南实验室学科方向学术带头人颁发聘书。刘炯天代表郑州大学与在洛企业国家重点实验室签约。

　　按照洛阳与郑州大学的合作协议，在筹建洛阳校区的同时，同步启动了现代制造河南实验室筹备建设工作。该实验室定位于“河南制造”，构建从技术到产品的完整创新体系，重点解决制约产业发展的关键共性、产品创新、前沿引领等问题，着力形成服务河南乃至全国制造业产业升级的科技创新联合体。实验室将采用“1(核心平台)+N(多创新基地)+M(大创新网络)”搭建“河南制造”的创新组织体系。(记者 李东慧 吕百营 通讯员 张雨萌 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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