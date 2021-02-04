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万人助万企进行时：两个“不到24小时”，推动增长超30%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:52

　　当下，全国秋收秋种正在如火如荼地开展。日前，在中国一拖，伴随着一辆辆轮式拖拉机奔赴秋收秋种作业现场，企业也交出了一份关于丰收的答卷——今年7月和8月两个月，中国一拖共生产大中轮拖逾7000台，在去年实现大幅增长的基础上，再次同比增长且增幅超过30%。

　　受秋收影响，7月和8月历来是农机企业高产月，企业实现业绩攀升本属正常。

　　“但今年的增长格外不易，尤其离不开政府‘万人助万企’活动的大力帮助。”中国一拖生产部部长肖斌对此颇为感慨。

　　肖斌感慨的原因主要来自配套。

　　作为一家整机研发生产单位，中国一拖在省内有近400家配套企业，其中洛阳一带就有200多家。今年进入夏季以来，洪灾和疫情对各地生产都造成了阻碍，再加上受夏季工业限电影响，不少配套企业处于减产甚至停产状态，最严重的时候，多家配套企业连续停产长达一周。

　　一方面是市场火热急需抓紧生产，另一方面是配套无法满足需求。起初，中国一拖通过调用储备零件，甚至对接外省非常规配套企业，但仍无法完全解决问题。随后，在收到中国一拖请求后，市工信局等单位第一时间便开始行动。

　　“真的没想到，两个‘不到24小时’，问题全部解决了。”肖斌说。

　　第一个不到24小时，是在一天之内，市工信局与市供电部门联手，将中国一拖在我市受限电影响已减产和停产的配套企业全部激活，推动其马力全开保生产。

　　“现因长葛市严重限电，导致我公司地处长葛市的3个重要供方限电(断电)无法生产，因此面临无法生产困境，请市里给予帮助并协调长葛市给予支持，3个重要供方分别是……”后续，随着中国一拖市外配套企业供应出现障碍，又是不到24小时，一条编写好的短信从企业传到委局，又从委局变成电话、变成公函在当日传到外地。

　　第二天下午，中国一拖就接到消息，这几家负责关键件制造的市外配套企业全部恢复生产。

　　终于，供应链再次顺畅起来——在孟津区、偃师区、新安县、宜阳县，在许昌、南阳，在金世纪(洛阳)车轮有限公司、康杰通用设备有限公司、永为机械有限公司……车床响起来了，工人忙起来了，运输的车辆动起来了。结构件、铸造件、悬挂件、油管……一个个拖拉机关键零部件陆续运进中国一拖生产厂区，随后在工人们灵巧的手中变成多款畅销轮拖，最终驶向丰收的广阔田野。

　　面对重重考验，企业在顶住压力的同时，最终顺利创下优秀业绩。

　　市工信局相关负责人表示，在新发展格局下推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链“五链”深度耦合，破解存在的痛点、堵点、难点问题，是推动制造业高质量发展的关键，后续我市将深入推进“万人助万企”活动，继续为企业发展提供各类保障，为全市产业围绕优质存量做大增量提供更多助力。（记者 陈曦 通讯员 赵长青）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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