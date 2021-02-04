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九三学社洛阳市第八次代表大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:39

　　17日至18日，九三学社洛阳市第八次代表大会召开。

　　省政协副主席、九三学社河南省委员会主任委员张亚忠，九三学社河南省委员会专职副主任委员陈志民，市领导李新建、雷雪芹、肖宏滨、安石柱等出席相关活动。

　　张亚忠对九三学社洛阳市第七届委员会取得的成绩给予肯定，希望新一届九三学社洛阳市委员会牢记多党合作初心，传承多党合作优良传统，团结带领基层社组织和全体社员，进一步加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设及制度建设，为河南在中部地区高质量发展中奋勇争先、更加出彩作出新的更大贡献。

　　市委常委、统战部部长、副市长李新建代表中共洛阳市委对大会的召开表示祝贺。他希望九三学社洛阳市委员会新一届领导班子带领广大成员一如既往地坚持中国共产党的领导，聚焦我市科技创新和产业发展，找准履职尽责的切入点和突破口，加强自身建设，不断提升履职能力，为重振洛阳辉煌献计出力。

　　大会听取并审议通过肖宏滨代表九三学社洛阳市第七届委员会所作的工作报告，选举产生九三学社洛阳市第八届委员会。王燕飞当选为主任委员，杨琪、张志勇、周健、李正学当选为副主任委员。九三学社洛阳市委员会监督委员会同步换届，杨琪任监督委员会主任，赫连旭阳、李红波任监督委员会副主任。(记者 郭飞飞 通讯员 马梦茜)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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