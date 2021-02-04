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洛阳：激发市场主体活力 厚植各类市场主体投资兴业的沃土
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:38

　　“洛阳又一波消费券来啦！”这两天，洛阳人的微信朋友圈频频被一则消息刷屏——16日起，我市发放总额720万元的商贸电子消费券，涵盖购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店、餐饮、住宿等众多线下实体商家。

　　发放消费券不但为消费者带来实惠，也为市场主体发展带来活力和动力。“消费券发放当天，商场里的客流量大幅增加。”洛阳建业凯旋广场运营部相关负责人说。

　　市第十二次党代会报告指出，当前，洛阳发展面临的最突出问题是市场活力、社会活力、基层活力不足，深层次原因是体制机制瓶颈。激发市场主体活力是增创体制机制新优势的重点。要坚持“两个毫不动摇”，着力构建亲清新型政商关系，营造公平竞争的市场环境，让各类市场主体活力竞相迸发。

　　激发市场主体活力的举措之一，是为企业解决实际困难。对此，洛阳锦宸智能科技有限公司负责人张阳锦深有体会。15日，他到洛龙区政务服务大厅企业开办专区办理业务，却因为省级系统正在升级受限。为了不耽误他当日向银行提交贷款申请，洛龙区市场监管局窗口工作人员通过多方联系沟通，最终帮他解决难题。“政府部门切实为企业服务，让我们在洛阳投资更有信心了！”张阳锦说。

　　市场主体发展实现逆势新增！面对疫情冲击，今年1月至9月，全市市场主体新增73896户，目前达57.9万户。亮眼成绩单，离不开营商环境持续优化。10月12日，2020年度河南省营商环境评价结果发布，我市营商环境总体得分连续3年居全省第2位，5个指标位列全省第一。我市在全国率先开展“多证集成、一照通行”改革，节约企业证照办理成本，市场主体实现“办照即办证”“拿照即经营”。

　　从“神舟”到“天眼”，从首艘国产航母、C919到“复兴号”，近年，中航光电通过调整结构、深度创新、转型升级，在一件件“国之重器”上烙下了“洛阳创新”的印记。中航光电制定的“十四五”规划更加令人期待：到2025年，公司营业收入再翻番，由2020年的100亿元提升至200亿元，市值锁定1000亿元，进入全球连接器制造商榜单前十名。

　　做强做优做大国有企业的根本途径是深化国有企业改革。根据今年8月出台的《洛阳市国企改革三年行动实施方案》，我市将加快推动国有企业转型发展，推动市属国有企业由单一的融资平台向资源整合的平台、资产盘活的主体、资金集结的通道、资本运作的平台转变，促进优质要素资源集聚。

　　创新激发内生动力，洛阳破解瓶颈的步伐已经明确——

　　深化国资国企改革，推动国有企业战略性重组和专业化整合，推进市属企业混合所有制改革，形成具有最优效率的所有制结构，让更多市场主体活跃起来；

　　完善和落实促进民营经济健康发展的政策措施，帮助民营企业解决融资、用地、人才引进等方面的实际困难，支持民营企业改革创新发展；

　　持续深化“放管服效”改革，切实放宽市场准入、优化审批服务、降低税费负担、强化要素保障、保护合法权益。

　　破除制约发展的思想桎梏和体制障碍，充分发挥市场作用、更好发挥政府作用，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境，洛阳必将成为各类市场主体投资兴业的沃土！（记者 李岚）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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