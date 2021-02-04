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102岁的王绍芳：每天公园“打卡” 数他年龄最大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:34
没事看书，增长知识

　　个人经历

　　王绍芳，1919年7月16日出生于江苏省镇江市。他年轻时因工作调动来到洛阳，在中国铁路郑州局集团有限公司洛阳办事处(原洛阳铁路分局)工作至退休，是一名会计，育有三儿两女。

比剪刀手，拍照潮吧

　　目前，老人身体硬朗，精神矍铄，和女儿王治瑜一起生活，安享晚年。

儿女陪伴，公园转转

　　幸福密码

　　王治瑜介绍，只要天气允许，每天上午9点，她都带着父亲到洛浦公园锻炼，父亲会推着轮椅行走，公园里数他年龄最大。这样坚持锻炼的劲头，让不少人都甘拜下风。

　　“父亲的生活很规律。”王治瑜说，父亲每天早上6点起床，起来后会先喝一杯蜂蜜水，半个小时后吃早饭，早饭一般喝牛奶，吃鸡蛋羹和小面包。午饭以米饭为主，他喜欢吃红烧肉。午饭后开始午休。晚饭喝小米粥，吃一个面包，配一点黄豆酱和红豆沙酱，晚饭后再喝一袋牛奶。

　　“我和老公分工明确，我负责带父亲出去锻炼，他负责买菜做饭。”王治瑜说。在记者采访时，王治瑜的老公顾志敏刚买菜回来，王绍芳老人看到女婿回来了，忙向记者介绍，并向女婿竖起了大拇指。

家有一宝，悉心照料

　　长寿秘诀

　　王治瑜说，父亲喜欢锻炼身体，他年轻时喜欢游泳，上下班爱走路，还经常去跳舞。

自己下楼，不在话下

　　顾志敏说，岳父是一个很注意养生的人，吃饭只吃六成饱，爱吃甜食，生活习惯也好，不抽烟、不喝酒，他锻炼的意识很强，子女也把他照顾得很好。这些就是老人的长寿秘诀。（记者 张怡熙 通讯员 韩悦 高德权 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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