“融”出文化旅游发展新优势——八论学习贯彻市第十二次党代会精神

文化软实力决定城市竞争力，也决定着城市的发展能力。

文化软实力决定城市竞争力，也决定着城市的发展能力。

立足于天赋异禀的文旅资源，着眼于推动“文旅文创成支柱”的使命任务，市第十二次党代会明确提出，要充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，以文塑旅、以旅彰文，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，将洛阳建设成全国重要的文旅产业高地，把文化资源优势更好转化为发展优势。

一个地方要实现跨越发展，关键是要把“比较优势”转化为“发展胜势”。对于洛阳而言，文化资源是“人无我有”的特色优势，是最有竞争力的长板所在，更应是发展的着力点、出彩点。建设全国重要的文旅产业高地，面向的是“全国”，聚焦的是“文旅”，构筑的是“产业高地”，目的就是要抢占文旅融合的“新风口”，推动文旅产业实现井喷式增长，既在经济增长上成为一“极”，也在文旅融合上成为一“极”，为建强副中心、形成增长极增光添彩。

当然，“新风口”意味着机遇多了，并不代表挑战少了。当文化旅游成为小康社会标配、美好生活必备，从小众享受到大众追求，从“走马观花”到“深度体验”，文化旅游的产品模式、需求偏好、出游方式等已发生显著改变，特别是90后、00后年轻群体逐渐成为旅游主力军，有了更多个性化、多样化、品质化的需求，对文旅融合提出了新挑战、新要求。

就在最近，从河南卫视奇妙游系列中洛阳文化的“圈粉无数”，到与爱奇艺合作《登场了！洛阳》引发的“频频出圈”，“洛阳IP”崛起的背后，正是技术、市场和创意的完美融合，把握住了技术进步和群体迭代的时代潮流，讲好了洛阳引以为傲的辉煌过往，展现了洛阳活力满满的青春姿态，做到了文化旅游的创新表达、品牌重塑。

也要看到，与上级要求、群众期待、城市定位相比，全市文化旅游发展还有不小差距：活化利用历史文化做得不够，还缺乏有效的手段和载体；文旅品牌彰显不够，有特色、有亮点、有市场竞争力的项目偏少；业态模式创新不够，文化旅游产业链条不长，综合配套能力不强等，总之就是文旅融合发展的有效抓手不多，未能走出融而不合、低位运行的阶段，文化旅游亟须在深度融合上来一次全方位的“升级”。

文旅文创成支柱，建强副中心才有更深厚的支撑，重振洛阳辉煌才能激发“最深沉的力量”！

推动文旅融合进入新境界，我们就要站在对历史负责、对人民负责的高度，保护好、传承好历史文化遗产；就要在文旅融合上塑品牌，打好“盛世隋唐”牌、“黄河文化”牌、“伏牛山水”牌、“国花牡丹”牌、“工业遗产”牌，形成具有核心竞争力的文旅品牌矩阵；就要强化创意引领、发挥市场作用、提升传播能力，让洛阳成为让人津津乐道、令人心驰神往、使人络绎不绝、叫人流连忘返的文化旅游“打卡地”。

文旅融合，有“融”乃大。

把推动文旅融合发展摆在更加突出的位置，在因时应势中培育壮大新型文旅业态，在对接需求中打造最注重游客体验感的城市，让文化“活”起来、品牌“亮”起来、创意“潮”起来，我们就能用“最洛阳”的味道，“融”出文化旅游发展新优势，“融”出重振洛阳辉煌的新天地。（洛平）