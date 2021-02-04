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全市巩固拓展脱贫攻坚成果调度会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:26

全市巩固拓展脱贫攻坚成果调度会召开
扎实巩固拓展脱贫攻坚成果
坚决守住不发生规模性返贫底线
江凌主持并讲话 杨骁参加　

　　昨日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果调度会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，坚持问题导向，部署推进巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　会议通报了全市巩固拓展脱贫攻坚成果情况，指出了工作中存在的主要问题，对进一步强化责任落实、抓好防返贫监测和帮扶、兜牢“两不愁三保障”底线、增加群众收入、强化兜底保障措施、抓好资金项目落实、强化易地搬迁后续扶持、强化督导考核问效等重点工作提出要求。会议要求各县区和市直有关部门坚定扛起政治责任，对照标准要求，认真排查梳理短板弱项，迅速整改落实到位，坚决守住不发生规模性返贫底线。

　　会议指出，要坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上接续推进乡村振兴。要保持主要帮扶政策总体稳定，确保政策连续性，切实把兜底救助、民生保障、产业就业等政策落实落细，防止贫困反弹。要抓好重点关键，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准发现存在返贫致贫风险的困难群众并及时纳入监测帮扶范围，把“两不愁三保障”及饮水安全落实到位，确保脱贫人口和监测对象返贫致贫风险动态清零；把产业发展作为稳定脱贫的关键举措，注重用好市场机制发展特色乡村产业，强化与脱贫群众的利益联结，持续提升农民特别是脱贫群众的收入；深入基层一线，广泛开展走访，在落实帮扶政策、解决实际问题中提升群众满意度；抓好受灾地区灾后重建和群众帮扶，因人因户精准施策，千方百计加快产业恢复发展，保障受灾群众收入不减。要加强干部业务培训和干部队伍建设，层层压实责任，改进工作作风，完善督导机制，动员广大党员干部以抓脱贫攻坚的劲头抓好脱贫成果的巩固提升，以实际成效为乡村振兴赢得主动。

　　杨骁、王军、孙延文、张玉杰等参加会议。(记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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