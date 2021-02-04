嫦娥奔月与月母传说(上古神话与洛阳）

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。对上古史的解读，人们一向见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳又与这些神话有着怎样的渊源？

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。对上古史的解读，人们一向见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳又与这些神话有着怎样的渊源？

常羲浴月的传说

与羲和浴日的神话一样，《山海经·大荒经》中对月亮的出生也有描述：“有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。”这是说常羲是月亮之母，生有十二个月亮。她给月亮洗澡，称为常羲浴月。

《大荒经》看似荒诞，却是一部“写照历法岁时的时间之书”。有学者认为，常羲“生月十有二”不是真的生了十二个月亮，而是指一年的十二个月。羲和生十日，相当于以十天干纪时或纪日；常羲生十二月，相当于以十二地支纪月。

古代天文官同时观测太阳和月亮的运行规律，据此制定历法，就是阴阳合历。我们长期使用的夏历(农历)就是阴阳合历。其中，观测太阳运行可确定周年和节气，以指导农时；观测月亮盈亏可确定月份和日期，以方便记事。《晋书》中称“时以纪农，月以纪事”，大致就是这个意思。

网名“神都俗人”的杨官朋长期研究上古史，他认为《大荒经》描述的内容就发生在洛阳盆地。其中，记载有七对“日月出入之山”，即古人要通过观测“日月出入”制定历法，可见用的就是阴阳合历。

不过，由于太阳和月亮的运行周期并不“合拍”，一年通常会比十二个月多出几天。为防止时间久了，节气和对应的月份错位，古人还想出了一个办法，就是置闰。

所谓置闰，就是等多出来的日子攒够一个月，在一年十二个月的基础上再加一个月，叫作闰月。

置闰是为了调和阴阳，这项工作由月亮之母常羲担任，她因此被称为“女和月母”。《大荒经》中记载：“有女和月母之国……处东北隅以止日月，使无相间出没，司其短长。”

《大荒经》中的四方可代表四季，东为春，南为夏，西为秋，北为冬，东北隅正是冬至所在的方位。

古人立竿测影，冬至日影最长，因此就将冬至作为岁首。常羲在这一天调和阴阳，“止日月，使无相间出没”，当然是最合适不过的了。