全国模范检察官程建宇：用生命绽放异彩

身患重病，被医生多次下发病危通知书，她却以超常的毅力坚持工作，用工作“拉长”生命，用生命绽放异彩。

身患重病，被医生多次下发病危通知书，她却以超常的毅力坚持工作，用工作“拉长”生命，用生命绽放异彩。她就是“全国模范检察官”程建宇。

程建宇，女，党员，1963年出生，退休前为汝阳县人民检察院一级检察官。

1981年，18岁的程建宇通过招干考试，跨进了汝阳县人民检察院的大门。1984年4月，程建宇在下乡办理案件途中，遭遇暴雨袭击，加上多日劳累，不幸患上了一种严重疾病——系统性红斑狼疮。

面对凶狠的病魔，程建宇说：“与其躺在病床上等死，还不如倒在工作岗位上。”她基本不住院，总是在晚上输液治疗，白天坚持工作。

程建宇办案公正、细致，又突出人性化。2003年，她办理了6名青少年活埋15岁少年一案。在审查批捕时，她发现聋哑人王某犯罪情节可疑。为查清真相，她聘请了手语教师当翻译与王某交流，拖着病体多次到被害人的村庄调查核实，最后证实王某没有参与共同犯罪，避免了一起错案的发生。参加工作以来，程建宇办理了500余起涉及700余人的刑事案件，批捕准确率达到百分之百。

尽管治病需要高昂的医药费，但程建宇从不进行权钱交易。有一次，她的一位远房亲戚带着一名妇女来到她家，希望她能对手上的一个案件“宽大处理”，并拿出2000元钱放在桌子上，程建宇立即把钱还了回去。她说：“人情世故我懂，但在金钱、人情面前，党性原则和国法最为重要！”

2010年2月，最高人民检察院授予程建宇“全国模范检察官”荣誉称号。面对荣誉，她说：“作为一名人民检察官，我最大的愿望就是活着时为人民多办案，并且把每一起案件办成让人信服的铁案。”（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 石晓东）