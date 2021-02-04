要探索将基本养老服务纳入基本公共服务体系，扩大普惠性基础性公共养老服务供给，打造养老服务的“洛阳模式”。

要探索将基本养老服务纳入基本公共服务体系，扩大普惠性基础性公共养老服务供给，打造养老服务的“洛阳模式”。

——摘自市第十二次党代会报告

看晚报，瀍河区集中开工东关社区东城水郡等3个养老服务中心，老城区签约街道及社区养老服务设施建设项目，市民政局举办全市规模最大的养老护理大赛加速人才培养……重阳节前后，洛阳养老服务体系建设的每一个动向，无不牵动着洛阳人的心。

“老有所养”是每个家庭的“大文章”，也是每个城市的“大课题”。洛阳现有60岁及以上老年人129.2万，大街上每10个人中大约就有2个白发老者，未来将有更多人步入老年人队伍。当越来越多老年人担忧病了谁来照顾，青年越来越焦虑“421”家庭(4个老人、1对夫妻、1个孩子)的养老问题，当“未富先老”步步逼近，携手加大养老事业的投入力度，妥善解决好养老难题迫在眉睫。

近年，我市把社区养老纳入重点民生实事，加大公共养老服务供给，让越来越多的老年人能在家门口享受普惠、舒心的养老服务。在养老事业发展的同时，养老产业也迅速发展，目前我市养老机构达235家，养老床位共4.6万张，到今年年底，有望实现城市社区养老服务设施及养老服务功能全覆盖，为经济困难失能、半失能老年人建成9302张家庭养老床位。

当然，养老发展有待进一步破题。比如在政策落实上，对养老机构的用地、免税、补贴支持亟需加强；在医养结合上，医疗机构不能养老、养老机构无力提供医疗看护的尴尬有待打破；在人才培养上，很多人心中年轻人干养老是很没面子的工作……这些问题不解决，养老事业和产业就难以“两业”协同发展，未来老龄化就不单是老年人自身的问题，而是社会问题。

令人期待的是，市第十二次党代会上，就加快建设五级养老服务体系、乡镇敬老院社会化改造、支持南部地区发展健康养老产业等进行了部署，随着建立“医养结合”服务机制等配套政策的落地，将释放出实实在在的红利，引导更多社会资本进入养老产业。可以说，未来的养老是“夕阳红”的朝阳产业，大有可为、充满机会！

每个人都会变老，老年人晚年幸福，青年未来就可期。政府、社会和家庭共同发力，坚持养老普惠公益属性，加快构建养老服务体系，养老才能做得更好，老年人才能开心快乐，青年才能一心去拼事业。（新闻观察员 洛谭）