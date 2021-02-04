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又要下雪了！洛阳发布最新天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 19:33

　　今天阳光灿烂，感觉从冬天回到了秋天。需要注意的是，虽然本轮冷空气的影响已进入尾声，但新一轮冷空气又已启程，风雨交加的天气又要来了。

　　今天，河南省气象服务中心预报，今天后半夜冷空气开始影响我省，大风、降雨、降温组团来袭。

　　今夜到明天，全省自北向南偏北风逐渐加大到4级到5级，阵风7级左右；明后两天，我省大部地区有小雨，中西部、西南部部分地区有中雨，其中明天夜里高海拔山区局地有雨夹雪或小雪；在冷空气和阴雨的共同影响下，明后两天全省最高气温较前期普遍下降6℃左右。

　　17日上午，河南省气象台发布“重要天气报告”称，19日仍有一次中等强度冷空气影响我省，我省气温较常年同期略偏低，需关注对冬小麦出苗、露地蔬菜等的影响；防范大风可能导致的室外广告牌等高空悬挂物倒塌或损毁；正值秋冬季流感高发期，公众需注意防寒保暖，及时增加衣物。

　　来看下未来几天的天气。洛阳市气象台据气象资料分析，19日至20日受冷空气和低槽东移共同影响，有一次降水天气过程，高海拔山区有雨夹雪，风力较大，气温较18日有明显下降。具体预报如下：

　　今天夜里，晴天到多云；

　　19日(周二)，多云到阴天转小雨，偏南地区有中雨，东北风4级左右，阵风6级到7级，气温7℃到15℃；

　　20日(周三)，小雨转多云，偏南地区中雨转多云，高海拔山区有雨夹雪，偏东风转偏西风3级，气温5℃到13℃；

　　21日(周四)，多云转晴天，气温8℃到18℃；

　　22日(周五)，晴天间多云，气温7℃到17℃；

　　23日(周六)，多云到阴天，气温8℃到16℃；

　　24日(周日)，多云，气温7℃到18℃。

　　(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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