落实市党代会精神 洛阳市委组织部最新部署来了！

18日，洛阳市委组织部下发《关于深入贯彻落实市第十二次党代会精神全面实施“八大工程”的意见》(下称《意见》)，聚焦市第十二次党代会提出的目标任务，充分发挥组织部门职能优势，实施“八大工程”，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强组织保障。

18日，洛阳市委组织部下发《关于深入贯彻落实市第十二次党代会精神全面实施“八大工程”的意见》(下称《意见》)，聚焦市第十二次党代会提出的目标任务，充分发挥组织部门职能优势，实施“八大工程”，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强组织保障。

根据《意见》，“八大工程”主要内容如下：

●干部素质能力提升工程

强化理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，突出加强党员干部理想信念教育和对党忠诚教育。

提升专业能力。深入实施干部专业化能力提升计划，围绕产业发展、招商引资、文旅融合等，开展精准化专业能力培训，常态化分批选派优秀干部到长三角、珠三角等先行地区参观调研、跟班学习。

注重实践锻炼。有计划组织优秀干部到基层一线、困难艰苦地方等经受考验，注重选派干部到招商一线锻炼。

●干部队伍建设优化工程

树牢鲜明用人导向。突出选用“五种干部”，坚持在重大项目、重大任务和重大斗争一线全方位、多角度、深层次精准识别选用干部。

增强班子整体功能。加强对各级领导班子的动态监测和分析研判，针对市域不同区域功能定位配备相应专业干部，优化干部队伍梯次结构。

大力培养选拔优秀年轻干部。谋划实施我市培养年轻干部具体办法，常态化开展实施“墩苗育苗”计划，统筹选派优秀年轻干部到乡镇挂职。

深入推进公务员队伍建设。健全职务与职级并行、录用交流、考核奖惩、培训监督等制度，重点抓好聘任制公务员公开招聘等工作。

●干部担当作为激励工程

用好正向激励。组织开展“担当作为好干部”评选活动，针对不同县区实行差异化分类考核，优化完善年度综合考核体系，有针对性开展专项考核。

建立负向激励。建立健全负向激励机制，对不在状态的干部实行考验性管理，用好提醒函询诫勉，及时发现和解决苗头性倾向性问题。

强化基层激励。及时推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，落实乡镇工作补贴及调整政策，确保乡镇机关工作人员收入高于县直机关同职级人员20%以上。常态化选拔优秀村党组织书记进乡镇领导班子，在有条件的乡镇开展干部收入与乡镇收入挂钩的探索，选择有条件的村开展村干部收入与集体经济收入挂钩试点工作。