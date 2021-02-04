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“诚信道德工分”“信用超市”……新安县马头村文明乡风建设办法多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 19:03

　　18日，新安县五头镇马头村文化大广场热闹非凡，该村组织村民集中开展“诚信道德工分”兑换活动，通过积分制管理，引导居民全面参与村容村貌治理，不仅营造诚信氛围，还推动了文明乡风建设。

　　据介绍，马头村的“诚信道德工分”评定制度，至今已延续近30年。那么，什么是“诚信道德工分”？凡参加公益事业及尊老敬老、济困捐助、诚信助人、诚信经营等社会服务的行为都用工分形式记录下来，年终依据分数评选先进模范人物。

　　不仅如此，马头村还设置了“信用超市”，“信用超市”成为村内事务与诚信工作相结合的缩影。

　　记者在“信用超市”里看到，锅具、雨伞、洗衣液……各种日常生活物资一应俱全，村民通过参与诚信助人、诚信经营、环境整治、垃圾清理等方式获得相应的“诚信道德工分”，通过“工分”可在“信用超市”兑换相应的商品。

　　“现在大家都讲诚信、讲文明，村容村貌村风大幅提升！”村民张虽娃说。

　　近年来，马头村涌现出了一批又一批的好人好事，带动了整个村的德治建设。村民王铁良多年荣获“诚信道德模范”。自2012年从事洁具生意以来，他凭着“五年质保、终身服务、终身维修”的诚信理念，赢得全国各地顾客的青睐。他通过诚信经营致富后不忘家乡百姓，每年重阳节都为村里老人送去温暖。

　　“‘诚信道德工分’不仅调动了大家的诚信助人积极性，还树立了标杆，营造人人学习榜样、人人参与评比的良好氛围，带动村民向善向好，引领乡村文明新风尚。”马头村村党支部书记刘花玲说，诚信建设让群众精气神儿更足，小日子越过越幸福！（洛报融媒记者 贾臻 李鹏 见习记者 梁笑宇 通讯员 张欢欢 武文馨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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