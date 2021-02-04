首届嵩县暨洛阳市第二届中小学生作文大赛启动

18日下午，首届嵩县暨洛阳市第二届中小学生作文大赛启动仪式在嵩县鹤鸣小学举行。

18日下午，首届嵩县暨洛阳市第二届中小学生作文大赛启动仪式在嵩县鹤鸣小学举行。

本届大赛作为洛阳市第二届中小学作文大赛县区赛场，由洛阳市文联、洛阳市教育局、共青团洛阳市委、洛阳日报报业集团主办，嵩县教体局和洛阳市中小学生作文大赛组委会承办。

大赛以《嵩县欢迎你》为主题，凡小学三年级到高三的嵩县在校中小学生均可自由参赛、投稿。10月为作文投稿阶段，11月为评审评奖阶段，12月为发文颁奖阶段，赛后还将汇编出版嵩县首届《获奖优秀作文集》，面向全市发行。

为服务好广大参赛学生，大赛组委会将统一免费发放专用作文纸，每个学校、每个学生都可申领。为使参赛学生对自己的写作水平有个清晰的认知，本届大赛还引入了AI作文测评，每个参赛学生都可对自己的投稿进行3次测评，通过上述精准批改、点评，助力作文水平提升。

参赛具体要求、投稿办法、获奖名单等，将在洛阳市中小学生作文大赛组委会官方平台公布，请微信搜一搜“听读好作文”关注并了解。

大赛组委会地址：洛阳日报报业集团3楼东厅；联系电话：63350000、16637900008、15139954005、15537979266。（洛报融媒记者 刘嘉仪 邱明 文/图）