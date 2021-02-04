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提醒！洛阳3.6万户家庭要接受人口抽样调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 17:40

　　18日，洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，我市2021年人口变动情况抽样调查工作已启动，从11月1日零时起，将与全国同步开展入户调查工作。如果调查到您家，请积极配合。

　　●我市的调查范围有多大？

　　此次抽样调查涉及全市920个调查小区，分布在我市各个县区，涉及全市近3.6万余户，约11万人。

　　●调查对象有哪些？

　　本次人口变动抽样调查的登记对象为本社区(村)被抽中住房内具有中华人民共和国国籍的人，调查以户为单位进行，既调查家庭户，也调查集体户。

　　●调查内容有哪些？

　　调查员入户调查的内容包括姓名、居民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、迁移流动、工作、婚姻生育、死亡、住房情况等。

　　“您家里有几口人？”“家人的工作地点在哪里？”“住房属于什么性质？”这些都是调查员会问您的问题。

　　●调查采取怎样的方式？

　　本次抽样将全面采用电子化方式开展调查登记，调查员将使用电子采集设备(平板电脑或智能手机)进行登记，登记后实时直接上报数据，这样可以减少中间环节，有利于提高工作效率。

　　调查员入户登记时，应当出示县级以上人民政府统计机构颁发的工作证件。调查员上门时，住户可先验明调查员身份，然后请调查员进入家中进行登记。

　　●被抽中接受调查的居民，需要提前准备吗？

　　为减少调查员在您家的调查时间，您可提前准备好身份证、户口簿等证件，并提前了解家庭成员的出生年月、受教育程度、就业状况、住房等基本情况。

　　●入户调查持续到什么时候？

　　本次抽样调查的标准时点是11月1日零时，调查员将在11月1日起至11月15日进入被抽中的住户家中进行登记。

　　●居民个人信息是否会被泄露？

　　依据《中华人民共和国统计法》规定，统计调查对象应当依法真实、准确、完整、及时提供国家统计调查所需要的资料。在人口抽样调查中获得的能够识别或推断单个普查对象身份的资料，任何单位和个人不得使用或泄露。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 张媛媛)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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