二广高速汝阳段上台隧道抢修 施工将持续至24日

18日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门得知，因部分涂层受雨潮湿造成脱空、开裂，一定程度上对交通安全产生威胁，相关部门正对二广高速汝阳段上台隧道进行应急抢修。本次施工持续至24日，其间，经该路段往来洛阳与南阳的车辆，需要分时段通行或绕行。

18日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门得知，因部分涂层受雨潮湿造成脱空、开裂，一定程度上对交通安全产生威胁，相关部门正对二广高速汝阳段上台隧道进行应急抢修。本次施工持续至24日，其间，经该路段往来洛阳与南阳的车辆，需要分时段通行或绕行。

据了解，24日(含)前，该路段每天7时至21时，双向双洞正常通行；分时段半幅封闭施工、半幅正常通行：

●19日(含)前，每天21时至次日7时,洛阳至南阳(由北向南)方向封闭施工，施工单位在二广高速与宁洛高速互通立交设置分流点，分流洛阳至南阳(由北向南)方向所有车辆；南阳至洛阳(由南向北)方向正常通行。

●20日至24日，每天21时至次日7时,南阳至洛阳(由南向北)方向封闭施工，施工单位在二广高速汝阳收费站主线出口处设置分流点，分流南阳至洛阳(由南向北)方向所有车辆；洛阳至南阳(由北向南)方向正常通行。

为缓解施工期间该路段通行压力，保障工期，相关部门公布绕行线路，建议车辆能绕行尽量绕行：

●洛阳至南阳(由北向南)方向车辆：经二广高速与宁洛高速互通立交行至宁洛高速汝阳工业区收费站，提前下站，再绕行汝安路至二广高速汝阳收费站上站，之后向南。

●南阳至洛阳(由南向北)方向车辆：提前在二广高速汝阳收费站下站，绕行汝安路至宁洛高速汝阳工业区收费站进入宁洛高速，至宁洛高速与二广高速互通立交，进入宁洛、二广高速共线段，之后向北。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）