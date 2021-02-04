洛阳组团到武汉揽才 研究生以上求职者占六成

“这次到武汉参加专场招聘会，收获很大，共收到简历525份，其中博士38人、硕士297人。”18日上午，在整理完相关资料，洛阳市人社局相关负责人告诉洛报融媒记者。刚刚过去的双休日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会首场省外活动在华中科技大学举行，洛阳市企事业单位组团参加。

“这次到武汉参加专场招聘会，收获很大，共收到简历525份，其中博士38人、硕士297人。”18日上午，在整理完相关资料，洛阳市人社局相关负责人告诉洛报融媒记者。刚刚过去的双休日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会首场省外活动在华中科技大学举行，洛阳市企事业单位组团参加。

本次招聘活动上，河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院3家省直高校和洛阳市第三人民医院、洛阳市农业农村局下属事业单位等7家事业单位现场招才揽才。另外，还有清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、昊华气体有限公司、洛阳中超新材料股份有限公司、洛阳利尔功能材料有限公司、凯迈(洛阳)机电、凯迈(洛阳)测控、凯迈(洛阳)红外等9家企业单位提供招聘岗位129个。

招聘会当天，洛阳各参会单位人员积极推介洛阳人才优惠政策和用人单位岗位需求，共收到简历525份，其中博士38人、硕士297人，达成就业意向57人次。会后，洛阳市人社部门还将根据人才来洛意向情况进行跟踪服务。

此外，洛报融媒记者了解到，第四届中国·河南招才引智创新发展大会还将陆续举行北京、上海、杭州、成都、西安等省外招聘专场，有意到洛阳就业的各类人才，可关注中国·河南招才引智创新发展大会官网。（记者 李迎博 通讯员 薛旭阳）(洛阳市人社局供图)