事业编！洛阳最新招聘

根据《中共洛阳市委组织部中共洛阳市委机构编制委员会办公室洛阳市人力资源和社会保障局关于做好2021年洛阳市市直事业单位招才引智工作有关问题的通知》(洛人社〔2021〕37号)文件精神，为满足文物局所属事业单位洛阳博物馆工作需要，经市委、市政府同意，决定面向社会为我局下属事业单位洛阳博物馆招才引智引进工作人员2名。

2021年洛阳市文物局下属事业单位洛阳博物馆招才引智工作实施方案

根据《中共洛阳市委组织部中共洛阳市委机构编制委员会办公室洛阳市人力资源和社会保障局关于做好2021年洛阳市市直事业单位招才引智工作有关问题的通知》(洛人社〔2021〕37号)文件精神，为满足文物局所属事业单位洛阳博物馆工作需要，经市委、市政府同意，决定面向社会为我局下属事业单位洛阳博物馆招才引智引进工作人员2名。为做好本次招聘工作，现制定实施方案如下：

一、组织领导

本次招才引智工作由洛阳市文物局及下属事业单位洛阳博物馆共同组织实施。

成立市文物局下属事业单位洛阳博物馆招才引智工作领导小组

组长：余杰市 文物局党组书记、局长

副组长：郭志红 市文物局党组成员、副局长

刘海超 市纪委联合派驻纪检组组长

成员：张孟曾 市文物局党组成员、洛阳博物馆支部书记

李文初 洛阳博物馆馆长

高志承 市文物局人事科科长

仵荣全 市文物局办公室主任

郑永霞 市文物局党建办主任

二、招聘条件

(一)基本条件

1、具有中华人民共和国国籍；

2、拥护中华人民共和国宪法；

3、拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4、具备拟聘用职位要求的资格条件；

(二)年龄要求

硕士学历不大于35周岁，博士学历或副高级职称不大于45周岁，正高级职称不大于50周岁。

年龄计算方法为：截止2021年10月1日，不大于35周岁(1985年10月1日及以后出生)，不大于45周岁(1975年10月1日及以后出生)，不大于50周岁(1970年10月1日以后出生)。

(三)专业要求

详见《2021年洛阳市文物局下属事业单位洛阳博物馆招才引智职位表》(附件1)。

(四)不得报考情形

有下列情形之一者不得报考：

1、因犯罪受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员，被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员;

2、尚在党纪、政务处分影响期内或正在接受纪律审查和监察调查的人员，被依法列为失信联合惩戒对象的人员;

3、近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试纪律行为的人员;

4、现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员;

5、聘用后即构成回避关系的岗位；

6、国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员；

7、不具备完全民事行为能力的人员。

三、招聘计划和职位

各职位要求详见《2021年洛阳市文物局下属事业单位洛阳博物馆招聘工作人员职位表》(附件1)。

四、招才引智办法和程序

(一)报名方式

本次招才引智工作采取线上、线下同步报名方式进行。

线上网络报名方式：

1.登录中国.河南招才引智创新发展大会官网(https://www.zghnrc.gov.cn/)首页“事业单位招聘信息”板块，进入意向单位发布的公告后，点击“立即报名”进行报名。

2.通过洛阳博物馆官方邮箱：luoyangmuseum@126.com，选择符合要求的岗位投递简历，简历应包含具备岗位设置条件的相关材料。

线下报名方式：

通过各赴外专场现场报名。

报名起止时间：2021年10月16日上午9：00---2021年11月30日下午5：00

(二)资格审查

招聘单位及时对线上报名人员进行资格审查，通过资格审查的报名人数与聘用计划数比例原则上应不低于3:1，达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划，核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划。招聘职位被取消的，报考者可在规定时间内重新选报其他职位。

资格审查工作贯穿招才引智工作全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，签署《诚信承诺书》；一经发现不符合条件、弄虚作假或违反相关规定的，取消其考试、聘用资格，由此产生的一切后果由个人承担。

资格审查结果将在洛阳市文物局官网(http://wwj.ly.gov.cn)、洛阳博物馆官网予以公示。

(三)考试方式

采取专业化面试的程序进行。

1.面试人员的确定

所有符合资格审查要求的人员均进入面试。

2.面试形式

面试采取专业化面试，在市纪委联合派驻纪检组的监督下，由洛阳博物馆具体组织实施，满分为100分。

3.面试内容

面试主要考察应聘人员专业技能、心理素质、言语表达和社会适应能力等。

4.具体面试时间、地点以洛阳市文物局官网、洛阳博物馆官网通知为准。

5.面试资格确认

考生须在面试前在规定时间到洛阳博物馆进行面试资格确认。面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效，考生须填写《2021年洛阳博物馆招才引智报名登记表》一式2份(见附件2)，并提交以下材料(原件及3份复印件)：

(1)有效身份证；

(2)毕业证(国外高校毕业生需提供：我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)；

(3)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套))；

(4)签署《诚信承诺书》；

面试资格确认的具体时间、地点另行通知。

在线上网络报名和线下报名时，填报情况不实，不符合应聘条件的考生，取消其面试资格。面试确认成功的考生，确定为参加面试人员，并发放《面试资格确认单》。

若该职位实际参加面试的考生人数小于或等于聘用计划时，考生面试成绩须达到75分及以上，方可进入体检和考察。

6.面试成绩

考生面试成绩依次按成绩高低确定排名。如果出现面试成绩相同，则加试面试，排出名次。

考生面试成绩，将在洛阳市文物局官网(http://wwj.ly.gov.cn)、洛阳博物馆官网予以公布，请考生届时登陆查看。

(四)体检及考察

根据考生面试成绩，按拟聘用计划1：1的比例从高分到低分确定参加体检人员。

体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定执行。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。体检合格者进入考察与聘用环节，因考生自动放弃体检或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位人员中，按面试成绩从高分到低分的顺序依次递补。

体检相关事宜将通过洛阳市文物局官网(http://wwj.ly.gov.cn)、洛阳博物馆官网进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登录查看。

对于体检合格人员，根据拟聘用计划，按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察人员。考察工作具体由市文物局及下属事业单位洛阳博物馆共同组织实施。主要考察拟聘对象的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、社会信用记录等情况。对进入考察人员进行考察时，一并进行资格复查。

(五)公示和聘用

根据面试、体检、考察结果，等额确定拟聘用人员并在洛阳市文物局官网(http://wwj.ly.gov.cn)进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，即确定为新聘用人员，按2021年洛阳市市直事业单位招才引智工作相关程序办理。

五、疫情防控

在招考组织实施过程中，根据疫情防控动态要求，严格落实防疫措施。必要时，将随时对有关工作安排进行适当调整。

按照常态化疫情防控要求，考生有义务随时关注洛阳市文物局官方网站及洛阳博物馆官方网站，按要求提前做好各项准备工作，如实提供有关信息，服从现场管理，接受健康码查验及体温测量等。不符合疫情防控要求的，不得参加招聘相应环节。凡违反疫情防控有关规定，隐瞒、虚报旅居史、健康状况等疫情防控重要信息的，将依法依规严肃追责。

六、纪律与监督

本次招聘，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格审查、面试资格确认、面试、体检、考察、报到等环节的，均视为自动放弃资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用等纪律的，一律取消资格。本次招聘工作接受新闻媒体及社会各界的广泛监督。

咨询电话：0379-69901002

监督电话：0379-86869720

（来源：洛阳博物馆官网）⑥