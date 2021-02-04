20日起，洛阳衡山路衡山大桥南北交通断行

洛阳涧河治理项目为我市重点民生工程项目，根据工程时序，涧滨南路下穿衡山路箱涵建设工程将于近期组织实施。

涧滨南路下穿衡山路箱涵工程交通管制公告

洛阳涧河治理项目为我市重点民生工程项目，根据工程时序，涧滨南路下穿衡山路箱涵建设工程将于近期组织实施。为确保工程顺利实施，施工期间道路安全畅通，最大限度的降低对市民的影响，特公告如下：

围挡时间及区间

1、围挡的时间：

2021年10月20日至2021年12月1日(10月20日至22日为试围挡期)。

2、围挡的区间：

衡山路衡山大桥南头部分区域。

交通变化及绕行方案

(一)交通变化情况：

工程实施围挡施工期间，衡山路的衡山大桥南北交通断行，禁止一切车辆通行。

(二)车辆绕行：

施工期间由南向北需途经衡山桥行驶的车辆，可提前沿建设路-华山路或西环路绕行；由北向南需途经衡山桥行驶的车辆，可提前沿西环路或华山路绕行。

温馨提示

请居民和过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，根据交通流的变化，提前规划出行线路和时间，自觉遵守交通引导标志、标识的指示，注意出行安全，服从现场人员的管理；同时，大力倡导低碳绿色环保，尽量选择公共交通、共享单车或拼车出行，降低车辆的使用。暂时的不便是为了今后的畅通，施工期间给您带来的不便敬请谅解。

特此公告

涧河治理项目指挥部

洛阳市公安局交警支队

2021年10月17日

（来源：洛阳交警）⑥