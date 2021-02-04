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《石窟寺研究》第十一辑正式改版发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 11:41
 

　　近日，《石窟寺研究》第十一辑由科学出版社正式改版发行。《石窟寺研究》是我国在石窟寺考古、寺院遗址考古、佛教艺术及石窟保护科技领域的第一本全国性专业辑刊，也是国内外唯一一本以石窟寺保护研究为专题的专业期刊。

　　目前《石窟寺研究》由中国古迹遗址保护协会石窟专业委员会(以下简称石窟专委会)和龙门石窟研究院合办，以以书代刊的形式，暂定每年一辑。自2010年创刊以来，《石窟寺研究》已连续出版11辑，汇集了目前国内外最新的研究成果，成为石窟学界不可或缺的学术阵地和重要参考书。

　　今年5月，在北京召开《石窟寺研究》出版十辑座谈会上，与会专家提出建议，由每年出版一辑改为每半年出版一辑。

　　因此，《石窟寺研究》决定从今年开始，每年发行两辑。同时刊物将分为三大版块——考古新发现、研究与探索、科技与保护。读者无论是想从石窟寺考古、寺院遗址考古研究，还是佛教艺术及石窟寺保护与科学技术等方面进行学习或交流，都能更快、更好、更准确地找到所对应的知识交流平台。

　　打开最新的一期《石窟寺研究》，发现共收录文章11篇，其中考古新发现3篇、研究与探索6篇、科技与保护2篇，共计207页。所收文章集中展示了中国石窟寺研究与探索、佛教建筑遗址考古，以及将3D技术运用在文物保护、文物病害调查及成因分析等领域取得的最新成果。

　　记者从龙门石窟研究院了解到，目前《石窟寺研究》第十二辑正在征稿中，有投稿意向的可拨打电话0379-65980216，联系人为张元红，或者通过邮箱sksyjbjb@126.com联系。(记者 李砺瑾 通讯员 张元红 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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