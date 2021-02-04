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宇宙秘钥 文明之光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.18 09:37

　　编者按

　　河洛地区历史悠久、文化深厚，是古人公认的“天下之中”。河洛文明是华夏文明的重要发祥地，礼乐文化起于此，儒、释、道源于此。

　　早期河洛地区是中国的政治、经济、文化中心，群星璀璨，大师云集，哲学、文学、建筑、音乐、政治、商贸领域全面开花，成绩斐然。忆古思今，可明前路、振精神。即日起，我们访名胜古迹，数风云人物，一起溯源那段辉煌的历史。

龙马负图寺

　　武侠小说里的男主角，起初往往被命运虐得很惨，后来意外得遇神秘前辈，或偶得武功秘籍、神兵宝器，于是笑傲江湖、称霸武林。孟津区会盟镇雷河村的龙马负图寺，也藏有神秘宝物，即传说中的“宇宙秘钥”——河图洛书中的河图。相传，上古时期的伏羲正因参悟了河图洛书，才找到造福苍生的门道，成了部落首领、“人文之祖”。

　　龙马负图寺一带，相传是伏羲发现河图的圣地，被视为华夏文明的重要发祥地。探寻华夏文明之源，寻根问祖，一定不能错过它。

　　河图之源，文明之始

　　“津”有渡口之意。孟津有黄河古渡口，黄河支流孟河、图河穿境而过，故得“孟津”之名。

　　龙马负图寺北临黄河、南靠邙山，附近就是东汉光武帝陵，以及大名鼎鼎的铁谢羊肉汤。

　　深秋天寒，先喝一碗鲜香滚烫的羊肉汤暖暖胃，再到龙马负图寺开开眼界，肚皮和心灵同得满足，不亦乐乎？

　　龙马负图寺始建于晋代，是人们为了纪念伏羲修建的祭礼场所，历代屡经修葺，距今已有1600余年历史。

　　洛阳文史学者李新社、王恺、吕九卿等人早年编纂《洛阳历史名人》一书时，搜集孟津民间传说，对龙马负图寺的前世今生进行过探讨。

　　此寺的寺门紧挨着图河故道。据说，伏羲正是在古图河一带发现了河图。

　　《周易》记载：“河出图，洛出书，圣人则之。”这“圣人”指的就是伏羲。

　　伏羲又称伏羲氏，是“三皇五帝”中的“三皇”之一。相传他是女娲的哥哥，兄妹俩就居住在河洛地区。

　　一日，伏羲在黄河边打鱼，河里忽然跃出一头龙头马身的巨兽。《汉书》里说，这龙马乃天地间的灵兽，龙鳞马身，长着翅膀，踏浪而行。

　　伏羲与龙马较量了七天七夜，驯服了它，把它赶上了岸，养在图河附近的小村庄里。这个村庄如今叫马庄，当地至今还有拴马桩等遗迹。

　　伏羲仰观天象，俯瞰山川，观察鸟兽生灵，根据龙马身上的神秘图案——史称“河图”，画出了阴阳八卦图，阐释天地万物的演化规律和人伦秩序，开创了中华文明，被奉为中华民族的“人文之祖”。

　　另有传说，上古时期洪水泛滥，洛水中有一只巨大的神龟出没。伏羲命人在岸边祭祀，将神龟弄上岸，发现龟背上的赤文篆字犹如天书——史称“洛书”。

　　也有人认为，发现“洛书”的是大禹。不过，伏羲发现“河图”是历史定论，龙马负图寺由此成为“河图之源”。

　　神秘图案，一画开天

　　河图洛书，被奉为河洛文化的滥觞、中华文明的源头。

　　孟津当地传说，伏羲发现河图洛书后，和女娲一起搬到了孟津一带的邙山上居住。伏羲姓风，后称皇，“风皇”谐音凤凰，当地人因此称他们住过的山峰为凤凰山。

　　雷河村有个读书台，相传是伏羲画八卦的地方。

　　古人推崇伏羲“一画开天”，其实有点个人英雄主义的色彩，伏羲是河洛先民的杰出代表，河图洛书是中华儿女集体智慧的结晶。它源自古人对自然环境、天文星象的观察总结，蕴含着深奥的宇宙星象之理，太极、八卦、周易、六甲、九星、风水等哲学思想皆可溯源于此。

　　至于河图洛书到底是什么图案，谁也说不清：或是上古时期的天文星象图，或是山川地形图。

　　学者们认为，河图对应星河宇宙、天地万物，洛书则表述天地空间的变化脉络。

　　汉代刘歆认为，“河图洛书相为经纬”，有空间，有时间，诠释了阴阳万物演化运行的规律，若能掌握其中玄机，就如开了天眼，所向无敌。

　　龙马精神，踏浪前行

　　伏羲看懂了河图洛书。

　　他规范人伦、婚姻秩序，运用蜘蛛结网的原理，教人们织网捕鱼；他创造书契、刻画符号，帮助大伙儿记录要事……带领部族告别茹毛饮血、结绳记事的蒙昧时期，跨入了文明曙光照耀的新时代。

　　人们为了纪念他的丰功伟绩，建造龙马负图寺，烧香供奉。

　　过去的龙马负图寺远近闻名，香火鼎盛。寺内至今存有程颐、朱熹、邵雍、王铎等历代名人撰述的碑铭诗赋。寺门口立着两通古碑，一书“图河故道”，一书“龙马负图处”。

　　20世纪末，孟津重修此寺，大殿金碧辉煌，神像可敬可亲，伏羲与炎黄二帝同坐一堂，龙马在旁栩栩如生。

　　新时代，新气象，中华儿女踏浪前行，自信自强，愿大家龙马精神、万事如意。（记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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