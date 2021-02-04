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老生常谈你得听
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2021.10.18 09:37

　　人上了年纪，爱絮叨、好说教，其中不乏历尽人生酸甜苦辣的经验之谈，晚辈却嫌啰唆，怪其老生常谈，总是左耳进右耳出。

　　老生常谈，原指老书生经常讲的话，比喻人们早已听惯的没新意的话。

　　这个成语出自《三国志》《世说新语》等古籍。故事里的人物，跟洛阳有关。

　　话说一代枭雄曹操去世后，他的儿子曹丕定都洛阳，建立了曹魏王朝。曹丕早逝，曹操的孙子曹叡继位。怎奈曹叡也短命，而接任的新帝曹芳如傀儡，顾命大臣曹爽和司马懿争权夺势，曹爽和吏部尚书何晏等人抱团作战，暂时干翻了司马懿，把持朝政，耀武扬威。

　　何晏是曹操的继子，还娶了曹操的闺女，与曹魏皇室沾亲带故，地位非凡。他皮肤白皙，长得不赖，整天高谈阔论，看似风雅，实则表里不一、趋炎附势、贪恋荣华富贵、巧取豪夺，名声很差。

　　一日，何晏请同僚邓飏吃饭，酒足饭饱，闲着无聊，便把管辂(lù)喊来替自己算卦。

　　管辂是当时有名的术士，精通《周易》，能占卜吉凶，算卦很灵验。

　　相传，有个人的妻子头痛、儿子心痛，咋治都治不好。管辂掐指一算，说他家的墙底下埋有死人，一男持矛刺头，故生者头痛；一男持弓箭刺胸腹，故生者心痛。那人掘地三尺，果然发现两口腐朽的棺材，将其迁葬到城外，不久他妻儿的病便都好了。

　　何晏一见管辂，就让他算算自己能不能加官晋爵，还说总梦见苍蝇叮在鼻子上，不知这是什么预兆。

　　管辂早就听说何晏仗势欺人、胡作非为，便想趁此机会教育教育他。

　　他琢磨了一会儿，对何晏说：“你虽然位高权重，但感念你恩德的人很少，惧怕你权势的人很多，这可不是好事。梦见苍蝇这种污秽的东西落在鼻子上，预示着位高之人要倒台，轻佻奢靡者要遭殃，你可得小心！要想逢凶化吉，得多发善心、多行善事。”

　　何宴听罢脸色铁青，一言不发。邓飏不以为然，说：“此老生之常谈。”意思是管辂说的话太老套，没啥意思。

　　管辂的舅舅听说此事，怪他说话太直，怕他遭报复。管辂说，何晏那伙人只怕是快完了，跟将死之人说话没啥好怕的。

　　言犹在耳，“高平陵事变”爆发，司马懿趁曹爽陪皇帝到城外的高平陵祭拜先帝，发动政变，封锁洛阳城，夺了军权，曹爽、何晏皆被诛杀。

　　老生常谈，该听的时候也得听。(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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