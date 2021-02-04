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【河洛党史故事】梨果飘香致富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 08:59

　　眼下，洛宁县关庙村的金珠沙梨果园里，是一派丰收的景象……说起金珠沙梨，就不得不提到李应贤——金珠沙梨的“发明人”。

　　今年64岁的李应贤是洛宁县马店镇关庙村人。1983年，李应贤退伍返乡，本可以在外地找到一份稳定的工作，但他坚持要在农村闯出一片新天地：此生务农，绝不改行。

　　返乡之初，他种过菜、育过苗，可都收效甚微。后来，他盯上豫西山区独特的野生沙梨。为收集更多沙梨品种，他一头扎进深山里，骑着自行车跑遍了洛宁、栾川等地的沟沟岭岭，还多次到河南农大、郑州果树研究所等单位求教，终于在1998年培育出了颜色金黄、酸甜可口、肉质酥脆的沙梨新品种，并取名“金珠果”，即金珠沙梨。

　　金珠沙梨上市后，迅速受到消费者认可，并通过了省级科技成果鉴定。李应贤仍不满足，继续改良品种，决心要让金珠沙梨走出河南，走向全国。功夫不负有心人，2013年，他培育的金珠沙梨品种获得“良种审定”和“农产品地理标志”认证，从此享誉全国。

　　“一人致富不算富，看到乡亲们富裕了，我心里才舒坦。”李应贤是这样说的，也是这样做的。他免费为村民培训种植技术，无偿提供树苗，带动周边群众广泛种植，同时拓展销路、打造品牌。截至目前，洛宁县金珠沙梨种植面积45000余亩，1万余名农民靠着“金珠果”走上了致富路。

　　如今，李应贤已拥有8项发明专利证书，先后获得“河南省劳动模范”“全省优秀共产党员”“全国乡村优秀致富带头人”“出彩河南人之首届最美退役军人”“河南省脱贫攻坚奖创新奖”“全国劳动模范”等荣誉称号。(记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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