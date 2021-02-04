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捐出陪嫁棉被支援灾区 洛阳女子的义举受称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 09:00

　　这两天，每每想起捐的4条被子将发挥作用，赵媛媛的心里就暖暖的。山西受灾，她毫不犹豫地捐出4条棉被，其中3条是她结婚时的陪嫁，其义举受到网友称赞，她的事情甚至上了微博热搜。

　　赵媛媛是孟津区人，10日晚，她在微信朋友圈看到有人转发一条募集物资的信息，大致内容为山西受灾群众和在一线参与救援的人员急需棉衣、棉被等物资，她决定捐出3条棉被和1条丝棉被。

　　赵媛媛说，她家里被子多，冬天有暖气，用不了那么多，现在气温下降，受灾群众急需被子，她决定捐出几条。“那3条棉被每条有6斤重，是我2015年结婚时的陪嫁。”赵媛媛说，被子都很干净、柔软，一直放在柜子里，不如发挥它们应有的作用。得知她捐被子，爱人举双手赞成。随后，她与募集物资的发起者白英平取得联系。第二天一早，白英平驾车赶往孟津区，将被子取走。

　　“得知赵女士捐的是结婚时的被子，我也很感动。”白英平说，她拍下交接被子的视频发到网上，没想到引起广大网友关注。网友@就是小程橙啊说：“洛阳人好棒呀，山西加油！”网友@袁者之说：“多么善良的人啊，我们学习的榜样。”网友@超级无敌霸王虫说：“为洛阳老乡感到光荣而自豪！”

　　经过几天筹集，白英平与爱心志愿团队共收到300多条被子、600多件棉衣、20多双长筒雨靴和30多条连体裤。捐助者有咱洛阳的爱心人士和单位机构，还有来自北京、上海、武汉等地的爱心人士。

　　12日一早，白英平等人驾驶3辆货车，载着爱心物资前往山西省新绛县，将棉被、棉衣等送到受灾群众手中，将长筒雨靴和连体裤送给了救援人员。（记者 魏巍 王艳杰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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