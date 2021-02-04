持续抓好学习宣传贯彻工作 推动市党代会精神落地落实

15日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习市第十二次党代会精神，统筹安排、调度推进下一步工作。 15日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习市第十二次党代会精神，统筹安排、调度推进下一步工作。 会议强调，认真学习宣传贯彻市党代会精神，是全市当前和今后一个时期重要政治任务。市四大班子办公室、市委各部委作为政治机关、运转中枢，要持续抓好学习宣传贯彻工作，坚持先学一步、多学一些、学深一层，统筹组织好本部门本单位本系统的学习宣传工作，制订专门的学习宣传计划，分期分批分专题组织开展学习，不断把学习宣传活动引向深入。要做好研究谋划，对标市党代会精神和市委决策部署，深入研究重点任务、改革事项，把任务细化为具体工作和重点项目，完善提升工作的思路举措，健全完善专项督导检查机制，倒逼工作落实，推动市党代会精神和市委决策部署落地落实。要抓好结合转化，把学习贯彻市党代会精神激发出的热情干劲，转化为做好当前工作的实际行动，对年初确定的目标任务进行“回头看”，提前谋划重大活动、重点项目，积极向上对接，争取进入上级“大盘子”，高质高效做好各项重要会议活动筹备工作，持续推进整治形式主义为基层减负工作，以全年任务的完成为贯彻落实市党代会精神奠定坚实基础。(记者 孙小蕊)