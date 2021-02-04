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2021年河洛文化研讨会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 08:31

　　16日、17日，黄河文化视野下的河洛学暨2021年河洛文化研讨会在河南科技大学举行。

　　省社科联党组书记、主席李庚香，省社科院党委书记阮金泉，市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。

　　此次研讨会由省社科联、省社科院、中共洛阳市委宣传部主办，旨在进一步贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，为保护传承弘扬黄河文化和提升河洛文化国际影响力提供理论支撑。

　　阮金泉对研讨会的举行表示祝贺。他说，日前发布的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》就保护传承弘扬黄河文化作出具体规划，为深化河洛文化研究提供了根本遵循和行动指南。河洛文化是黄河文化的重要组成部分，其研究必须放在“黄河流域生态保护和高质量发展”的国家战略中进行，推动黄河文化在新时代不断发扬光大。

　　王飞在研讨会上致辞。她说，此次研讨会是认真落实习近平总书记重要指示要求，贯彻落实中央、省委决策部署的具体举措，对深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值及推动洛阳文化繁荣发展具有重大意义。期待与会专家学者深入交流，为保护利用好河洛文化、推动文化资源优势转化为发展优势多提宝贵意见，洛阳各界也将以此次研讨会为契机互学互鉴，推动文化为经济社会高质量发展注入持久动力。

　　来自清华大学、中国人民大学、省社科院、郑州大学、河南大学等社科机构、高等院校及我市河洛文化研究领域的专家等参加会议，并走进二里头夏都遗址博物馆、明堂、天堂、应天门等地实地考察。(记者 智慧 通讯员 丁雯雯)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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