洛阳今天气温小幅回升 明后两天冷空气将再次来袭

洛阳今日多云到晴天，偏西风2级到3级，气温6℃到19℃。

刚过去的双休日，冷空气强势出击，寒潮来势汹汹，在带来降温的同时，也带来了惊喜，嵩县白云山、栾川老君山都飘起雪花，给游客送上“意外礼物”。据中国天气网、河南省和洛阳市气象部门消息，昨日，我国中东部大部地区气温创下今年下半年的新低，洛阳最低气温只有6℃，省内的濮阳只有1.1℃，仿佛入冬。

今天，随着冷空气退场，洛阳气温小幅回升，明、后两天，冷空气将再次来袭，给洛阳带来降温、降雨天气，西南部山区还可能下雪。河南省气象台预计，届时全省大部地区都将有一次降雨、大风和降温天气，主降雨时段在19日。

新的一周，洛阳气温起伏不定，受地面暖气团影响，今天最高气温19℃，明、后两天受冷空气和低槽东移共同影响，有一次降水天气过程，西南部山区有雨夹雪或小雪，风力较大，气温较今天有明显下降。具体预报如下——

18日(周一)：多云到晴天，偏西风2级到3级，气温6℃到19℃。

19日(周二)：多云到阴天，下午到夜里转小雨，局部地区有中雨，西南部山区有雨夹雪或小雪，偏北风4级左右，气温9℃到14℃。

20日(周三)：小雨转阴天，东北风3级左右，气温7℃到13℃。

21日(周四)：多云转晴天，气温8℃到18℃。

22日(周五)：晴天间多云，气温7℃到17℃。

23日(周六)：多云到阴天，气温8℃到16℃。

24日(周日)：多云，气温8℃到18℃。

天气越来越冷，有一种爱叫“妈妈喊你穿秋裤”。关于秋裤的冷知识，你知道多少？

●“老寒腿”不是冻出来的，但秋裤该穿还得穿

通常，人们会把膝关节的骨关节炎叫“老寒腿”，导致很多人认为“老寒腿”是冻出来的。事实上，医学研究表明，寒冷和骨关节炎并没有直接的因果关系，但可能加重已有的骨关节炎症状，并影响治疗效果。因此，适当注意膝关节处的保暖是有必要的。

●紧身秋裤并不比宽松秋裤保暖

有些人认为紧身秋裤除了比宽松秋裤更时尚，也更保暖。其实，紧身秋裤容易导致腿部血液流通不畅，身体不但无法变暖，反而会更冷，严重时还可能引发冻疮、寒冷性脂膜炎等。建议大家选择秋裤时，以宽松、有弹性、透气性好的为主，含羊绒的秋裤保暖指数最高。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）