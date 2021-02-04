坚定不移走好绿色发展高质量发展新路子——访洛宁县委书记王淑霞

“市第十二次党代会精神体现了时代特征、回应了群众期盼，为洛宁发展指明了方向、提供了遵循。”洛宁县委书记王淑霞在接受记者专访时说，洛宁迅速召开县委常委会会议、全县领导干部大会系统部署学习宣传贯彻市党代会精神工作，并组织考察团赴浙江学习乡村振兴典型经验，在学思践悟、比学赶超中持续掀起学习宣传贯彻热潮，下一步将坚定不移走好绿色发展高质量发展新路子，推动市委决策部署在洛宁条条落实、件件落地、事事见效。

“市第十二次党代会精神体现了时代特征、回应了群众期盼，为洛宁发展指明了方向、提供了遵循。”洛宁县委书记王淑霞在接受记者专访时说，洛宁迅速召开县委常委会会议、全县领导干部大会系统部署学习宣传贯彻市党代会精神工作，并组织考察团赴浙江学习乡村振兴典型经验，在学思践悟、比学赶超中持续掀起学习宣传贯彻热潮，下一步将坚定不移走好绿色发展高质量发展新路子，推动市委决策部署在洛宁条条落实、件件落地、事事见效。

着眼创新、强化培训，走好创新引领发展之路。把推动观念创新作为推动全方位创新的突破口和切入点，开展以“创新引领、实干担当”为主题的解放思想大讨论活动，以思想观念大解放推动改革发展大突破。分级分类开展专题培训，有针对性地组织党员干部到先进地区考察，全面提升干部专业能力和专业精神。

壮大产业、做强项目，推动产业高质量发展。按照“一产抓特色、二产抓升级、三产抓突破”的思路，做强农业、做大绿色能源产业、做精矿业、做优服务业，着力打造特色产业示范区。坚持“项目为王”，抓好项目谋划、招商引资，扎实开展“三个一批”项目建设和“万人助万企”活动，着力搭建以“产业集聚区+专业园区+特色园区”为主的项目引资平台，为高质量发展提供有力支撑。

搭建专班、细化责任，全面推进乡村振兴。落实市委“151”工作举措，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村活力，明确分工、强化联动，努力开创乡村振兴新局面。

提升服务、培育民宿，促进文旅融合发展。以全域旅游创建为抓手，每年投入专项资金3000万元以上，推动神灵寨5A景区、爱和小镇和洛河湿地公园4A景区创建，打造10个乡村旅游示范村和一批精品民宿，变农民为旅游从业者、变农副产品为旅游产品，不断推动文旅融合发展。

提质扩面、创优环境，持续提升城市功能。以创建全国文明城市为载体，抓好中心城区和集镇建设，实施城市有机更新和老旧小区改造，不断优化城镇生产、生活、生态空间。分批分类推进集镇建设，到2025年打造2个精品集镇、6个示范集镇、9个达标集镇，形成一个集镇带动多个美丽乡村的“1+N”发展模式。

生态优先、绿色发展，加快建设美丽洛宁。以成功创建“国家生态文明建设示范区”为契机，加强生态建设，构筑生态屏障，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造横贯洛宁的百里洛河生态廊道，积极探索建立具有水土保持、兼具生态经济功能的山区小流域综合治理模式。（记者 白云飞 通讯员 赵笑菊）