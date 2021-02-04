着力绘就乡村振兴新画卷——七论学习贯彻市第十二次党代会精神

市第十二次党代会强调，要把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，统筹推进乡村“五大振兴”，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷。

踏上现代化建设新征程，广袤的河洛乡村大有可为！

市第十二次党代会强调，要把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，统筹推进乡村“五大振兴”，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷。

有人说，中国式现代化是包括广大农民在内“全体人民共同富裕”的现代化，是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化协调发展的现代化。与共和国共进、与新时代同行，洛阳要在现代化建设新征程中奋勇争先、更加出彩，就必须把农业农村现代化有机融入现代化建设目标，牢牢抓住乡村振兴这一新时代“三农”工作总抓手，“既要建设繁华的城市，也要建设繁荣的农村”。

从未来五年在城乡建设水平、人民生活品质上“强”起来，推动乡村振兴展现新气象，到2035年基本实现农业现代化，再到本世纪中叶基本实现共同富裕……翻开这次党代会报告，在未来洛阳发展的美好蓝图里，有乡亲们芝麻开花节节高的好日子，也有河洛乡村生机勃勃的新气象。可以说，我们建设一个“现代化洛阳”，既是城的现代化，也是乡的现代化，更是人的现代化，在这一历史进程中，农业决不能拖后腿，乡村决不能掉队，农民决不能缺席！

放眼当下，我们在河洛大地上已经全面建成了小康社会，然而从脱贫攻坚全面胜利中走来，我们仍要清醒看到，洛阳农村发展总体滞后，乡村振兴尚未全面起势。全市城乡居民收入倍差比为2.47，比全省平均水平高0.31；农村生活污水有效处理率仅为53.94%，远低于城市98%的水平；农村卫生技术人员数量仅为城市的54.2%……今天，洛阳发展最大的不平衡仍然是城乡发展不平衡，最大的不充分仍然是农村发展不充分。迈向新的征程，如果没有乡村全面振兴，“一边是繁荣的城市、一边是凋敝的农村”，“现代化洛阳”就是“不完整、不全面、不牢固的”，就会影响现代化建设的成色。

显而易见，把乡村振兴作为重中之重，推动工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣，破的是城乡二元结构矛盾，补的是城乡发展“关键短板”，贯穿于“重振洛阳辉煌”的逐梦征程，决定着现代化建设的“高度”与“温度”，既是“国之大者”，亦是“城之大计”！

站在“三农”工作重心发生历史性转移的崭新起点上，我们要把乡村振兴这盘大棋走好，就要紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果这一首要任务，把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线；就要在乡村振兴的系统工程中找准抓手、有的放矢，坚持以富民为导向，以产业为核心，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村活力，真正让农业强起来、农村美起来、农民富起来。

在大有可为的时代，耕耘大有可为的土地。扛牢政治责任，凝聚强大合力，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，开创城市与农村交相辉映的辉煌明天！(洛 平)