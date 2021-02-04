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洛阳市市政设施管理中心：开展特色创建 提升社区颜值
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 08:21
工作人员对损坏的水泥盖板进行修复

　　17日上午，在烧沟路与瀍涧大道交叉口，75岁的李师傅出来晒太阳，意外发现路口焕然一新——垃圾堆不见了，用来盖下水管道的水泥盖板也回到原位，路口环境变得整洁。

　　这个路口悄然发生变化，得益于市市政设施管理中心工作人员的默默付出。老城区洛浦办事处烧沟社区是市市政设施管理中心文明创建分包单位。前些日子，该中心工作人员李建军和同事到烧沟社区实地走访发现，由于过往车辆碾轧，路边的水泥盖板翘起，有些甚至残缺不全，周边还有不少垃圾和杂草。

　　“这个路口是进入社区的必经之地，之前的情况有碍观瞻。”李建军说，他们立即行动，对周边垃圾和杂草进行清理，并对下水管道进行疏通，把水泥盖板搬回原位，盖板残缺部分则用水泥进行修复，大大提升了社区的颜值。他们还开展清洁家园行动，每周至少对烧沟路清扫一次，犄角旮旯全部覆盖，确保无死角。

　　为社区制作公益广告宣传展板、组织人员为腿脚不便的老人上门理发……市市政设施管理中心通过多种多样的活动，履行结对帮创职责，充分调动分包社区工作积极性，扎实做好文明城市创建工作。如今，在烧沟路上经常看到戴着“亮化专员”或“文明引导员”袖标、身穿红马甲的志愿者。

　　烧沟社区党委委员郭兴敏说，市市政设施管理中心工作人员的到来，在社区营造整洁、舒适的人居环境方面起到很大作用，他们为辖区居民办实事、办好事，受到大家的一致好评。

　　李建军说，烧沟路与瀍涧大道交叉口地势低，一下雨很容易积水，给社区居民出行造成不便，加上年久失修，路面沙石裸露。接下来，他们将开展特色创建活动，集中精力、物力对重点区域、重点部位的突出问题进行精细治理，在基础设施改造方面下功夫，利用特长对路面进行垫高、修复，在道路两侧安装路灯，不断提升群众的获得感、幸福感，为文明城市创建工作营造良好氛围。（记者 魏巍 通讯员 陈志强 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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