潮起潮洛 | 磨一杯好咖啡，细品洛阳！

一粒咖啡种，于晴雨交织间厚植土壤。一座洛阳城，在风云变幻中积蓄力量。

一粒咖啡种，于晴雨交织间厚植土壤。一座洛阳城，在风云变幻中积蓄力量。 一粒咖啡种，于晴雨交织间厚植土壤 一座洛阳城，在风云变幻中积蓄力量 种子破土，发芽追光 让果实的香气飘至远方 洛阳新生，包罗万象 任青年的梦想乘风飞翔 “潮起潮洛”潮你看！ 本期，“IN咖啡”主理人——梁引接棒 和他一起，潮起洛阳！ 人物简介 2018世界咖啡烘焙大赛中国区总冠军 2020首届中国昆山国际咖啡烘焙大赛冠军 十年咖啡之路，跨过山河湖海 梁引决心回洛阳，只因这里是自豪的“家” 谁说新潮的咖啡文化偏爱“北上广” 当承揽古今的洛阳与那抹新奇的醇香碰撞 有生活，有故事，衍生年轻的希望 从2019年开业至今 从“小众咖啡”到日均出杯量达百杯 一间小小的咖啡店，有人爱苦，有人嗜甜 有人在甜苦交织间细品人间百味 这里人来人往 人们舒缓紧绷的神经 期待与有趣的灵魂相遇 这里藏着洛阳 大家举杯同饮 忧闷在古今交融的氛围中释放 埃塞俄比亚、巴拿马、哥伦比亚、危地马拉 …… 选择“自烘焙”的好咖啡 甄选世界各地的咖啡豆，萃取风味 商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏 …… 坐拥十三朝古都的洛阳 开怀彰显城市气韵，不吝拥抱青年梦想 一杯“IN咖啡”，创新融合中西方口味 青年“in洛阳”，奋勇争先敢朝梦想追 品过第一口微苦 好咖啡层次分明，余味醇香 穿过千年的沧桑 古都洛阳正年轻，蓬勃生长 咖啡走过春夏秋冬，藏进生活，拉近沟通的距离 青年奔波东西南北，驻足洛阳，释放激情与能量 磨一杯咖啡，品一方洛阳 播种一个梦想，畅往无尽远方 #潮起潮洛 为落实洛阳市委市政府建设青年友好型城市工作要求，洛阳市文化广电和旅游局联合洛阳网启动“洛阳文旅城市焕新计划”，开设“潮起潮洛”栏目。欢迎各界潮人积极投稿。（详情点击：潮起潮洛，与你有约！）⑧