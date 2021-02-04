徐衣显召开市安委会全体（扩大）会议 对我市安全生产工作再部署再强调

17日上午，在收听收看全省重点时段重点领域安全生产电视电话会议后，市委副书记、代市长、市安委会主任徐衣显立即召开市安委会全体(扩大)会议，对我市安全生产工作再部署、再强调，要求认真落实全省会议精神，提高政治站位，增强忧患意识，更好地统筹发展和安全，毫不放松把安全生产放在心上、抓在手上，以更大力度、更实举措坚决防范各类事故发生，全力维护人民生命财产安全和社会大局稳定。

徐衣显在市安委会全体（扩大）会议上强调

坚持统筹发展和安全 牢牢把握关键和重点

以更高站位更大力度更实举措守牢安全底线

17日上午，在收听收看全省重点时段重点领域安全生产电视电话会议后，市委副书记、代市长、市安委会主任徐衣显立即召开市安委会全体(扩大)会议，对我市安全生产工作再部署、再强调，要求认真落实全省会议精神，提高政治站位，增强忧患意识，更好地统筹发展和安全，毫不放松把安全生产放在心上、抓在手上，以更大力度、更实举措坚决防范各类事故发生，全力维护人民生命财产安全和社会大局稳定。

徐衣显强调，一要把压实企业主体责任放在更加突出位置。结合“万人助万企”活动，加强安全宣传教育，强化企业查危治患“主力”“主角”意识，把主体责任落实到生产经营的每一个环节、每一个岗位、每一名员工，提高本质安全水平。二要深入开展安全生产专项整治。突出问题导向、结果导向，按照市安委办拟定的22个方面67项具体任务，严盯死守重点行业领域和人员密集场所，坚持“清单式管理”“挂图式作战”“闭环式治理”，打通专项整治“最后一公里”。三要持续加大安全执法检查督导力度。硬起手腕、铁石心肠，坚持“五结合”，围绕“五落实”，“常态化”调度，“穿透式”督导，以“四不两直”方式突击检查、暗访暗查，加大处罚力度，提高违法成本，形成有力震慑。四要切实筑牢安全基础设施支撑保障。统筹传统基建与新基建，细化高楼消防、城市管网等专题研究，推动安全生产“监管端”和“企业端”互联互通，以“数智赋能”实现安全生产“精准智控”，夯实安全发展基础。五要层层压实安全生产责任制。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，各级党政主要领导要亲自部署、亲自督导、当好“第一责任人”，分管领导要盯紧盯牢、抓细抓实、管好“安全责任田”，安委会各成员单位要对照落实“三张清单”，形成齐抓共管合力。六要扎实做好常态化疫情防控工作。杜绝松懈思想、侥幸心理、厌战情绪，扎紧扎牢“四个口袋”，认真执行“操作指南”，做到疫苗接种应接必接，筑牢“外防输入、内防反弹”防线，坚决守住来之不易的防控成果。

市委常委、常务副市长孙延文作具体工作部署。(记者 李三旺)