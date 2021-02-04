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八方爱心汇聚 “河洛志愿者”显担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.17 18:48

　　“我不知道你是谁，我却知道你为了谁。”连日来，山西多地遭遇强降雨天气，其中运城新绛县受灾严重，牵动着洛阳人民的心。面对来势汹汹的洪水，来自洛阳的志愿者纷纷挺身而出，参加防汛救灾，他们留下了风雨同担、守望相助的最美身影。

　　“一方有难，八方支援。山西人民挺住，我们来了。带着河南人民的深情厚谊，我们会像你们支援河南一样，全力以赴帮助你们与洪水抗战到底，洪水不退，我们不归。”这是洛阳神鹰救援队偃师大队长马纪伟在赶赴山西新绛县参与抗洪救灾时，在微信朋友圈发的一段话。

　　洛阳神鹰救援队偃师大队于10月8日携带两艘冲锋舟，两辆救援车辆和各种水域救援装备，9名队员紧急奔赴重灾区新绛县。面对积水，救援人员神色凝重，当天洛阳神鹰救援队偃师大队共转移群众100多名。

　　神鹰救援队瀍河大队于10月10日从洛阳出发奔赴稷山县与偃师队汇合，在稷山县某家具商场开展救援工作，大家争先恐后装沙袋，围堵近两米深的洪水，极力奋战数小时。

　　在此次救援过程中，还有许多志愿者的身影。他们逆向而行，用大爱诠释“志愿红”担当。其中赵占胜的大爱行为被新华社公众号刊发，得到全国网友点赞。

　　在汝阳县某景区从事漂流工作、今年41岁赵占胜于10日到达山西新绛县。为了让受灾群众和一线工作者吃上一口热乎饭，在山西受灾严重的新绛县街头支锅，做起了胡辣汤、油条、洛阳水席等特色美食。由于物资不充裕，他于11日返回洛阳，再次集结物资。这次他带去了棉衣棉被3000条、肉300斤，还有一些米面油……

　　市文明办相关负责人说，在本次救援中，志愿者再次彰显奉献、互助精神，新安县蓝鹰救援队、新安县文明实践中心等10支救援队以及近百名志愿者参与救援，捐赠价值近50万元的物资。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇/文 通讯员 张宏波 李云云/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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