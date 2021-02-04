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到洛阳这些销售网点买家电 即可享受以旧换新补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.17 17:57

　　17日上午，洛阳市“家电焕新季”促销活动启动仪式在西工区举行。

　　10月16日至12月31日，洛阳市将安排1500万元补贴资金，在全市范围内开展家电以旧换新暨“家电焕新季”促销活动。市民在符合条件的试点企业销售网点，购买家电以旧换新促销活动家电品牌产品，可享受相应补贴。

　　经过前期公示，洛阳苏宁易购销售有限公司、洛阳永乐生活电器有限公司、洛阳市八方名品生活电器有限公司、河南大张实业有限公司4家企业，被确定为洛阳市家电以旧换新试点销售企业。也就是说，市民在全市苏宁易购、永乐、八方名品、大张的销售网点，购买符合条件的家电产品，均可直接享受家电以旧换新补贴。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，家电以旧换新包括电视机、电冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、热水器、净水机、烟机、灶具、电脑(平板除外)共9类产品，根据实际情况及时调整补充。补贴标准按销售新家电实际成交价格的10%给予补贴，最低不低于200元/台，最高不超过500元/台。

　　具体来看，各类产品最高补贴标准为：电视机500元/台，电冰箱(含冰柜)400元/台，洗衣机400元/台，空调500元/台，热水器300元/台，净水机300元/台，烟机300元/台，灶具200元/台，电脑500元/台。

　　在活动现场，试点企业均做出承诺：保证按市场正常价格销售新家电，严把进货关，杜绝假冒伪劣、以次充好、以旧充新的产品进入市场流通；保证家电以旧换新促销活动收回的废旧家电全部交售给具备资质的拆解处理企业，不弄虚作假，不擅自将旧家电流向二手交易市场，不从事制售以旧充新等违法行为。同时，在“家电焕新季”促销活动期间，消费者在享受家电以旧换新优惠的同时，各企业还将推出满减、赠礼、延保等多种促销活动，进一步促进洛阳消费市场回暖。

　　市民在购买以旧换新家电时如遇问题或政策咨询，可拨打热线电话：63930762。（洛报融媒记者 李迎博 文/图 通讯员 李国胜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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