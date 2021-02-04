百余专家学者齐聚嵩县论“道”说“理”

10月16日至17日，中国嵩县第三届黄河文化与二程理学当代价值高层论坛暨“实学思想家故里行”走进两程故里启动仪式和教学实践基地揭牌仪式在嵩县成功举行。

10月16日至17日，中国嵩县第三届黄河文化与二程理学当代价值高层论坛暨“实学思想家故里行”走进两程故里启动仪式和教学实践基地揭牌仪式在嵩县成功举行。 10月16日至17日，中国嵩县第三届黄河文化与二程理学当代价值高层论坛暨“实学思想家故里行”走进两程故里启动仪式和教学实践基地揭牌仪式在嵩县成功举行。 论坛启动仪式 此次活动由河南省社科联、中国实学研究会、中华孔子学会、北京大学哲学系、清华大学哲学系、郑州大学、河南大学联合主办，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳市社科联和嵩县县委、县政府联合承办。100余名国内研究二程理学的专家学者齐聚嵩县，先后参观了二程故里、道兴小学二程当代教育法试点、陆浑故城等地，参加了“实学思想家故里行”启动仪式暨教学实践基地揭牌仪式，并围绕实现中华优秀传统文化创造性继承、创新性发展主题，共同探讨二程理学的精华和当代价值，践行黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，为嵩县实施“山水之间、理学之源”文化发展战略提供理论支持，打造中国二程理学的研究和传承高地。 论坛现场 本次活动还发布了“嵩县宣言”，成立二程理学联盟，公布二程理学研究成果“双年奖”评选结果，并为嵩县二程理学研究中心揭牌。（记者 邱明 文/图）