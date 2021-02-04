国风洛阳美图全网点击量超2亿次 人民网、国际在线等媒体发文称赞

多组展现洛阳国风意蕴的创意美图，吸引众多网友一见倾心、纷纷“打卡”。近日，随着最后一组国风洛阳美图的发布，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动完美收官，国风洛阳美图全网点击量超2亿次，再次助推洛阳实力“出圈”，绽放出青春、活力的城市气质。

多组国风美图，生动展现洛阳历史文化内蕴

由中共洛阳市委宣传部指导，洛阳日报报业集团主办的“国风古意 寻踪洛阳”创意活动，自9月28日揭幕后，陆续发布了多组视觉冲击力强、文化意蕴浓的国风洛阳美图。

在这些美图中，二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟景区、洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、天子驾六博物馆等洛阳知名文化地标悉数亮相。独特的拍摄视角，配上烘托意境的诗词歌赋、知名书法家的书法作品，为国风爱好者们提供了不一样的“打卡”角度，更直观、生动地展现了洛阳历史文脉。

“历史的沧桑和都市的繁华，都是洛阳的美好”“古风古韵的地方，好想去看看”“美得一塌糊涂，超想去‘打卡’”“我去过很多地方，还是洛阳值得一逛再逛”……每一组国风洛阳美图的发布，都会立刻引来网友一致赞叹。

作为2021河洛文化旅游节“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动之一，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动揭幕第二天，微博话题#国风洛阳#就登上微博同城热搜榜。国庆假期，活动引发网友们的“打卡”热潮。

目前，多组国风洛阳美图全网点击量超2亿次。人民网、国际在线、大河网、云南网等媒体发文称赞，不少网络“大V”也在微博上力推，微博话题#国风洛阳#阅读量已经破亿，以河洛文化内核产生了破圈效应。