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徐衣显主持召开专题会议研究中外合作办学等事宜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.17 11:01

徐衣显主持召开专题会议研究中外合作办学等事宜
聚焦“五链”耦合开展中外合作办学
培养国际化人才服务洛阳更优发展　　

　　16日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究河南科技大学(以下简称河科大)与俄罗斯乌拉尔联邦大学(以下简称俄乌大)合作举办洛阳乌拉尔大学、上海宝冶集团来洛洽谈对接等有关事宜。

　　俄乌大是俄罗斯9所联邦大学和顶尖大学之一，科研水平、资金实力以及人才培养水平处于俄罗斯联邦高等教育机构前列，是上海合作组织大学成员、金砖国家网络大学和中俄工科大学联盟成员。此前，河科大与俄乌大进行了多次深入交流，双方拟合作举办具有独立法人资格的中外合作办学机构，暂定名为“洛阳乌拉尔大学”。

　　徐衣显强调，中外合作办学是教育对外开放的重要举措，将对我市建强副中心、形成增长极，建设平台城市、青年友好型城市，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌产生积极影响。要抢抓新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，积极融入“一带一路”建设，结合我市实际，聚焦“五链”耦合，全面评估建设洛阳乌拉尔大学的优势所在及发展前景，为开展中外合作办学提供基础支撑。要树立百年育人目标导向，以适应我市战略发展规划为前提，以助力副中心城市建设为出发点和落脚点，立足河科大和俄乌大两校优势学科的相互支撑性、共同促进性、延伸发展性，开展高质量合作办学，着力培养服务我市经济社会高质量发展的国际化应用型人才。要统筹发展与安全，把安全发展贯穿中外合作办学全过程各环节，建立风险防控体系，完善各项管理制度，实行风险共担责任机制，筑牢安全屏障，促进可持续发展。要依法依规开展前期筹备，坚持规划引领，科学精准做好项目选址、资金保障、机构设置等工作，保证项目顺利推进，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章作出更大贡献。

　　会议研究了上海宝冶集团来洛洽谈前期工作，强调要深刻认识抓项目就是抓发展，加大招商引资力度，依托我市现有产业基础和优势，充分对接宝冶集团来洛诉求，密切关注已开工项目建设进度，研究确定未来合作方向，积极推进、规范运作，全力推动合作项目落地见效。

　　孙延文、魏险峰、贺敏参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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