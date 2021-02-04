2021年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在洛阳举行

16日，2021年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在洛阳师范学院举行。

16日，2021年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在洛阳师范学院举行。

共青团河南省委副书记李丽，市委副书记、政法委书记杨骁参加活动并致辞。

杨骁表示，当前洛阳全市上下正深入贯彻落实市第十二次党代会精神，积极推进青年友好型城市建设，在关注青年的特点、需求、体验的基础上，着力提升城市功能品质与青年人的契合度。网络空间是当代青少年必不可少的活动空间，网络安全是青少年成长、成才、建功立业的重要安全保障，对经济社会发展和安全稳定发挥着重要作用。希望社会各界特别是广大青少年充分认识网络安全的重要性，合法、合理地使用网络资源，积极主动监督网络环境，维护正常的网络运行秩序，自觉践行网络文明公约，筑牢网络安全防线，构建网上网下同心圆。

李丽强调，青少年是上网用网的主力军、受益者，更应成为清朗网络空间的建设者、呵护者。希望全省广大青少年引领网络文明风尚，争做新时代河南青年好网民，自觉提高网络安全素养，带头传播好声音、传递正能量。希望全省团员青年积极挺进网络主战场，争做网络安全的创新者，在锚定“两个确保” 、助力“十大战略”中奋勇争先，努力成为建设国家创新高地、网络强省的先锋力量。希望各级团组织切实履行为党育人职责，深化网络安全宣传教育，做大做强正面宣传，壮大青年网络文明志愿者队伍，引导全省青少年在构建清朗网络空间、建设网络强省中发挥生力军作用。

此次活动由省委网信办、团省委主办，市委网信办、团市委、洛阳师范学院、河南省青少年新媒体协会承办。在活动现场，大家一起参观2021年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动宣传展，参加网络安全特别主题团日活动。全省各地青少年通过网络直播形式对活动进行了收听收看。(洛报融媒记者 孙小蕊)