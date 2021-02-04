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牛！洛阳这些项目入选全国文化遗产旅游百强案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.16 17:29

　　刚刚，洛报融媒记者从文物考古部门获悉，在2021中国-东盟博览会旅游展期间，由中国文物学会、中国文物报社主办的“2021全国文化遗产旅游百强案例”评选活动举行发布仪式，洛阳多个项目入选“2021全国文化遗产旅游百强案例”。

　　具体入选项目如下——

　　

资料图

　　博物馆主题旅游：二里头夏都遗址博物馆的“华夏文明起源王都重展新篇”主题旅游项目；

资料图

　　博物馆研学旅游特色项目：洛阳博物馆的“碧波千里——隋唐大运河船模DIY系列”课程；

　　文化遗产特色旅游活动开发：洛阳古都研学旅行发展有限公司的“神都洛阳品君子之道”主题研学活动，洛阳关林管理处的海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典。

　　本次活动自2021年4月启动，收到来自28个省(区、市)申报的文化遗产旅游案例，经过专家初评，遴选出在价值阐释、文物保护利用、旅游品牌营销、游客旅游体验度、促进文化遗产地可持续发展、弘扬优秀文化传统、增强民族凝聚力等方面具有典型性和创新性的100个案例。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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