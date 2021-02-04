耄耋老人外出迷路 热心民警助其回家

“父亲现在精神好多了，感谢民警的帮忙！”16日上午，市民刘先生来到涧西分局珠江路派出所，对帮忙找回迷路父亲的警务人员表示感谢。

“父亲现在精神好多了，感谢民警的帮忙！”16日上午，市民刘先生来到涧西分局珠江路派出所，对帮忙找回迷路父亲的警务人员表示感谢。

14日16时许，珠江路派出所兴隆花园警务室接辖区大张超市丽新路店店长的电话求助，称一名老人迷路，身体和精神状态很不好。询问情况，老人只是说自己叫刘川(音)，今年81岁，在兴隆花园小区居住。

“兴隆花园小区住户很多，仅凭这些信息找人无异于大海捞针。”接警的社区民警张文艺深知查找的难度，一边安排辅警进入电脑系统对性别和年龄进行筛选、交叉碰撞查询，一边翻阅入户走访的登记资料，试图从中寻找到线索。此外，张文艺还让超市店长给老人拍照后将照片发送过来以便进行人像比对和甄别。

其间，入户调查资料信息上一个刘姓住户引起了张文艺的注意。与此同时，公安系统比对也有了结果，一位1940年出生的老人与迷路老人的照片比对十分相似，最终将老人的家锁定在兴隆花园102栋3单元某户。

于是，张文艺立即与户主取得联系，得知其的确是迷路老人的儿子刘先生，当时正在四处寻人。

最终，民警和刘先生分别赶往超市与老人见面。经了解，原来老人趁家人中午休息时，没吭声从家里出来，结果迷了路。(记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群/图)