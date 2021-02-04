洛阳开打新冠疫苗加强针了！

16日，记者从全市新冠病毒疫苗加强免疫接种工作视频会上获悉，随着新冠疫苗加强针运抵洛阳，各接种点完成培训工作，我市正式启动新冠疫苗加强针接种工作！哪些人群可以接种？接种前后有什么注意事项？洛报融媒记者为您带来权威信息！

16日，记者从全市新冠病毒疫苗加强免疫接种工作视频会上获悉，随着新冠疫苗加强针运抵洛阳，各接种点完成培训工作，我市正式启动新冠疫苗加强针接种工作！哪些人群可以接种？接种前后有什么注意事项？洛报融媒记者为您带来权威信息！

●为什么要开展加强免疫？

市疾控中心免疫规划专家田鹏介绍，当前全球新冠肺炎疫情仍持续发展，新冠病毒加速变异传播，疫情输入风险很高。近期，多地发生的由境外输入引发本土聚集性疫情也充分说明，我国“外防输入，内防反弹”仍然面临着较大压力。

田鹏说，国内外研究结果均表明，新冠疫苗在预防感染、减少发病方面发挥很大作用。不过，新冠疫苗与其他疫苗一样，接种一段时间后，有保护效果减弱的情况，加强免疫后，则会使这种减弱情况出现“强势反弹”，产生更高的抗体保护。

●哪些人可打加强针？

田鹏说，完成疫苗全程接种6个月的18岁及以上人群，可实施加强免疫接种。举例来说，接种新冠病毒灭活疫苗的市民，如果要加强免疫，必须在接种第二剂次之后，且间隔至少6个月的时间，才可进行加强免疫。

参照《转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于进一步做好重点人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》，优先对感染高风险人群(包括职业暴露风险较高人群，如涉冷链物品的检疫人员，装卸、搬运、运输等相关人员，交通运输从业人员、医疗卫生人员等)和保障社会基本运行的关键岗位人员(包括社会秩序保障人员，如公安、消防、新闻媒体、社区工作者、机关事业单位中直接对公众提供服务的人员；维持社会正常生产、生活运行的人员，如水、电、暖、气相关人员等；社会基本运行服务人员，如交通、物流、养老、环卫、殡葬、通讯相关人员等)开展加强免疫；因工作、学习、交流等，确需出境的人群。

在确保重点人群应接尽接的基础上，逐步开展以下易感人群加强免疫接种工作：各类大型会议会展、培训、赛事等活动参与人员和保障人员；60岁及以上人群。

在做好重点人群和易感人群加强免疫接种的基础上，对其他符合条件且有接种需求的人群提供加强免疫接种服务。