洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳开打新冠疫苗加强针了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.16 13:17

　　16日，记者从全市新冠病毒疫苗加强免疫接种工作视频会上获悉，随着新冠疫苗加强针运抵洛阳，各接种点完成培训工作，我市正式启动新冠疫苗加强针接种工作！哪些人群可以接种？接种前后有什么注意事项？洛报融媒记者为您带来权威信息！

　　●为什么要开展加强免疫？

　　市疾控中心免疫规划专家田鹏介绍，当前全球新冠肺炎疫情仍持续发展，新冠病毒加速变异传播，疫情输入风险很高。近期，多地发生的由境外输入引发本土聚集性疫情也充分说明，我国“外防输入，内防反弹”仍然面临着较大压力。

　　田鹏说，国内外研究结果均表明，新冠疫苗在预防感染、减少发病方面发挥很大作用。不过，新冠疫苗与其他疫苗一样，接种一段时间后，有保护效果减弱的情况，加强免疫后，则会使这种减弱情况出现“强势反弹”，产生更高的抗体保护。

　　●哪些人可打加强针？

　　田鹏说，完成疫苗全程接种6个月的18岁及以上人群，可实施加强免疫接种。举例来说，接种新冠病毒灭活疫苗的市民，如果要加强免疫，必须在接种第二剂次之后，且间隔至少6个月的时间，才可进行加强免疫。

　　参照《转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于进一步做好重点人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》，优先对感染高风险人群(包括职业暴露风险较高人群，如涉冷链物品的检疫人员，装卸、搬运、运输等相关人员，交通运输从业人员、医疗卫生人员等)和保障社会基本运行的关键岗位人员(包括社会秩序保障人员，如公安、消防、新闻媒体、社区工作者、机关事业单位中直接对公众提供服务的人员；维持社会正常生产、生活运行的人员，如水、电、暖、气相关人员等；社会基本运行服务人员，如交通、物流、养老、环卫、殡葬、通讯相关人员等)开展加强免疫；因工作、学习、交流等，确需出境的人群。

　　在确保重点人群应接尽接的基础上，逐步开展以下易感人群加强免疫接种工作：各类大型会议会展、培训、赛事等活动参与人员和保障人员；60岁及以上人群。

　　在做好重点人群和易感人群加强免疫接种的基础上，对其他符合条件且有接种需求的人群提供加强免疫接种服务。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605